Кому и как можно попасть на прием в Центр занятости населения района?

Центр занятости населения Динского района возобновил прием граждан. Но пока по предварительной записи.

Попасть туда могут те, кто ищет работу и не имеет технической возможности зарегистрироваться на порталах “Госуслуги” и “Работа в России” . Прием осуществляется и для тех, кому необходимы справки.

“Для получения направления поиска подходящей работы центр занятости будет уведомлять граждан через личный кабинет о назначении посещения с указанием дня и времени. Чтобы получить справку, надо оставить заявку по телефону, а в назначенный день приема предоставить паспорт”, – говорится на официальном сайте администрации Динского района со ссылкой на министерство труда и социального развития края.

Чтобы попасть на прием для регистрации на двух порталах, указанных выше, нужно взять с собой:

паспорт;

СНИЛС;

свидетельство о рождении ребенка.

Чтобы заполнить резюме на портале “Работа в России”, к основным документам необходимо приложить:

документ об образовании;

трудовую книжку.

Центр занятости населения призывает приходить граждан только по записи в масках и перчатках. На территории организации соблюдать социальную дистанцию.

Телефон для записи на прием 8(861)626-33-95.

График приема: рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Найти работу и получить статус безработного можно дистанционно через портал “Работа в России”.