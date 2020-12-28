Кому на Кубани положен выходной 31 декабря?





31 декабря на Кубани объявлен выходным днем. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Напомним, ранее президент России Владимир Путин порекомендовал главам сделать в регионах последний день в году выходным.



Кубань стала последним субъектом, где губернатор принял соответствующее решение, в остальных его объявили еще на прошлой неделе.

Согласно постановлению, Вениамин Кондратьев уже предоставил выходной работникам краевой администрации с сохранением зарплаты и работникам органов исполнительной власти.

Остальным, государственным органам и муниципалитетам, он только порекомендовал предоставить выходной день.



































