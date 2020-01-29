Кому платить? Динчане получили платежки одновременно от двух УК

В станице Динской жителям некоторых многоквартирных домов пришли по две квитанции на оплату от разных управляющих компаний. Люди попросту не могли понять, что происходит, кому и за что конкретно они должны платить.

“У нас заключен договор с “К Сервис”, а появилась еще и “Городская управляющая компания”, о которой мы ранее не знали. Кому теперь нужно платить?” – недоумевают динчане.

“РВС” побывала на встрече собственников жилья, руководителей двух управляющих компаний и представителя администрации.

Диалог получился очень экспрессивным. Люди высказывали свое негодование, обе управляющие отстаивали свои позиции, сотрудник администрации пытался объяснить ситуацию с точки зрения закона.

В итоге пришли к тому, что старшие по дому вместе с собственниками жилья проведут собрание, на котором примут решение, менять ли управляющую компанию.

Также люди возмущены тем, что им нужно оплатить квитанции за два месяца от неизвестной организации: “Никаких работ они не выполняли. Почему мы должны платить? Жильцы уже коллективно обратились в прокуратуру”.

Как выяснилось, в этих многоквартирных домах более 30 квартир. По закону либо должно быть создано ТСЖ, либо выбрана управляющая компания.

“К Сервис” работает с данными объектами по договору техобслуживания. Это предприятие не является управляющей компанией для данных домов. “Городская управляющая компания” же в 2018 году выиграла конкурс, который проводила районная администрация, и официально стала УК для этих объектов. Но за все время не приходили квитанции (до ноября 2019 года), люди вообще не знали о ее существовании.

“РВС” пообщалась с руководителями обоих предприятий, а также с администрацией Динского района, чтобы узнать их версии происходящего.





Объяснение ООО «Городская управляющая компания»

Директор “Городской управляющей компании” Александр Шипунов рассказал журналисту, что в соответствии с законодательством* администрация района проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации в случае, если в течение полугода до него собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или же если это решение не было реализовано.

Условия и результаты конкурса публикуются в Интернете, к данным документам – свободный доступ.

В течение 10 дней после проведения конкурса администрация уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о его результатах и об условиях договора управления этим домом.

Собственники обязаны заключить договор с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса.

Администрация Динского района провела это мероприятие 6 апреля 2018 года, победителем в нем стало ООО «Городская управляющая компания».

Результаты конкурса были переданы в Госжилинспекцию Краснодарского края, которая 7 июня 2018 года вынесла решение о внесении изменений в реестр лицензий Краснодарского края.

1 июля 2018 года ООО «Городская управляющая компания» официально стала управляющей организацией в этих домах.





Версия ООО "К Сервис"

Руководитель “К Сервис” Галина Корниенко объяснила, как она видит эту ситуацию: “На основании решений общих собраний собственников помещений дома ООО «К Сервис» заключен договор на техническое обслуживание общего имущества с многоквартирными домами по следующим адресам:

ст. Динская, ул. Красная, 110 – договор от 1 августа 2015 года;

ст. Динская, ул. Красная, 88 – от 2 ноября 2015 года;

ст. Динская, ул. Красная – от 1 октября 2016 года.

Договоры действующие. Как в них и прописано, ООО «К Сервис» по заданию собственников в течение указанного срока оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту общего имущества. В перечень работ входят санитарно-технические работы, обслуживание и ремонт инженерных сетей многоквартирного дома, уборка придомовых территорий, а также проведение осмотров общего имущества, заключение договоров на проведение техобслуживания газового оборудования и периодической проверки вентиляционных каналов, подготовку дома к эксплуатации в зимний период.

Акты выполненных работ подписываются уполномоченными представителями МКД.

В первом квартале 2019 г. ООО «К Сервис» предоставило отчет о выполнении договора на ТО общего имущества за 2018 год по вышеперечисленным домам на сайт МО Динской район. Отчет за 2019 год будет представлен до 31 марта 2020 года.

Районная администрация запрашивала и принимала паспорта готовности к зиме за 2018 и 2019 годы по данным домам от управляющей организации ООО «К Сервис».

О том, что с 1 июля 2018 года эти дома обслуживает управляющая организация ООО «Городская УК», собственникам помещений многоквартирных домов ничего известно не было.

В ноябре 2019 года собственники многоквартирного дома №110 на ул. Красной получили квитанции на оплату услуг от ООО «Городская УК», а в декабре 2019 г. такие же квитанции получены собственниками помещений в домах № 88 и № 92 на ул. Красной ст. Динской.

Но никаких работ управляющая организация ООО «Городская УК» в ноябре и в декабре 2019 в домах не проводила. Они попросту уклонились от исполнения договора от 1 июля 2018 года, который до сих пор так и не был предоставлен жильцам. А это является нарушением прав собственников квартир”.





Разъяснение районной администрации

Начальник управления ТЭК и ЖКХ Михаил Захаров объяснил журналисту “РВС”, что сейчас юридически права на управление этими домами есть у “Городской управляющей компании”. Но собственники квартир имеют право выбрать другую УК, тариф которой им больше всего подходит, проведя общее собрание и проголосовав. Например, если они хотят перейти в управление другой УК, то 51 % граждан должны выбрать именно эту компанию.

Что касается данной ситуации, то квитанции за ноябрь-декабрь от “Городской УК” жители должны оплатить.

В свою очередь, управляющая компания обязана отчитываться за расходы денежных средств, которые поступают от граждан.

Жалобами в адрес “Городской УК” занимается Государственная жилищная инспекция.

Районная администрация провела общие собрания с собственниками жилья. Специалист дал необходимые разъяснения законодательства. Дальнейшие действия определяют сами собственники квартир.

Но многоквартирные дома (более 30 квартир) обязательно должны либо создать свое ТСЖ, либо быть под управлением УК.

Дома, в которых жители решили сменить управляющую компанию, проведут общие собрания собственников, на которых выберут эту организацию.

В таком случае остаточные средства предыдущая УК либо передает жильцам, либо оставляет на общем счете дома (если он переходит к другой УК), либо на эти деньги, по договоренности, проводятся необходимые работы для здания.

Все это решается на общем собрании.

“Если у вас возник вопрос либо недопонимание с управляющей компанией, то вы вправе обратиться в администрацию, где смогут разъяснить нормы жилищного законодательства.

Стоит также отметить то, что пока к нам не поступает жалоба либо же заявка, администрация не может знать, есть ли проблемы с управлением в том или ином многоквартирном доме”, – рассказал Михаил Захаров.



По всем вопросам владельцы квартир могут обратиться по следующим телефонам:

8 (952) 868-11-76 – директор ООО “Городская УК” Александр Шипунов.

8 (918) 360-56-54 – офис ООО “К Сервис”.

8 (86162) 6-21-23 – отдел ЖКХ администрации МО Динской район.



*ч. 4 ст. 161 ЖК РФ

**ч. 5 ст. 161 ЖК РФ



