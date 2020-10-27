Конец октября. Почему до сих пор нет выплат на детей с 3 до 7 лет?

27 октября в редакции «РВС» началось с большого количества сообщений от матерей детей с 3 до 7 лет.

«Почему не пришли выплаты?» – задаются все вопросом.

В чате телеграма «РВС» эта тема обсуждается уже несколько дней.

Напомним, ранее в управлении социальной защиты Динского района отмечали, что по закону деньги отправляются до 26 числа каждого месяца.

Журналист обратилась в ведомство.

«По регламенту нами все сроки соблюдены, мы отправили деньги в пятницу, 23 октября, во второй половине дня. Получатели – разные банки. У каждой коммерческой организации свой порядок перечисления средств. Одни зачисляют в течение одного рабочего дня, другие могут это сделать в течение трех или пяти рабочих дней. Все зависит от этого. В ближайшие дни выплаты получат все», – сообщили в районной соцзащите.

Некоторым выплаты поступили до 10 октября. Как отметили в госучреждении, в начале месяца было частичное финансирование, все имеющиеся средства автоматически распределены по лицевым счетам и отправлены гражданам. Остальным перевели после очередного поступления денег в управление, 23 октября.