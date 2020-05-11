Конец учебного года в Краснодарском крае. Сроки и рекомендации

Конец учебного года в Краснодарском крае. Сроки и рекомендации

Конец учебного года в Краснодарском крае. Сроки и рекомендации

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16 часов назад Газета РВСДинской районДистанционное обучениеНовости Динского районаУчебный год в Динском районеУчебный год в Краснодарском крае

Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева дала руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций рекомендации об окончании учебного года.

Сроки распределены следующим образом.

  • 1-4 классы – 15 (16) мая;
  • 5-8 классы – 22 (23) мая;
  • 9 классы – 5 июня;
  • 10 классы – 29 (30) мая;
  • 11 классы – 5 июня.

5-11 классам рекомендовано выставить четвертные и годовые оценки до 18 мая по предметам:

  • музыка;
  • ИЗО;
  • технология;
  • физическая культура;
  • экология;
  • ОБЖ;
  • родной язык;
  • родная литература;
  • основы духовно-нравственной культуры народов России.

Сборы по ОБЖ, которые традиционно проводятся для 10 классов, скорей всего, перенесут на осень.

Другие рекомендации

По желанию родителей ученики 1-4 классов могут продолжить внеурочно заниматься с помощью дистанционного метода до 22 (23) мая.

Министерство образования посоветовало удалённо провести классные часы со школьниками и собрания с их родителями по окончании учебного года.

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