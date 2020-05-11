Конец учебного года в Краснодарском крае. Сроки и рекомендации

Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева дала руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций рекомендации об окончании учебного года.

Сроки распределены следующим образом.

1-4 классы – 15 (16) мая;

5-8 классы – 22 (23) мая;

9 классы – 5 июня;

10 классы – 29 (30) мая;

11 классы – 5 июня.

5-11 классам рекомендовано выставить четвертные и годовые оценки до 18 мая по предметам:

музыка;

ИЗО;

технология;

физическая культура;

экология;

ОБЖ;

родной язык;

родная литература;

основы духовно-нравственной культуры народов России.

Сборы по ОБЖ, которые традиционно проводятся для 10 классов, скорей всего, перенесут на осень.

Другие рекомендации

По желанию родителей ученики 1-4 классов могут продолжить внеурочно заниматься с помощью дистанционного метода до 22 (23) мая.

Министерство образования посоветовало удалённо провести классные часы со школьниками и собрания с их родителями по окончании учебного года.