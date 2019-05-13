Конфликт между женщинами в Динской вызвал резонанс

12 мая 2019 года в социальных сетях появилось видео конфликта между двумя женщинами. Как сообщают различные источники, инцидент произошел в Динской.

По одной из версий, конфликт разгорелся из-за проезда к реке. Мужчина, желая попасть к водоему, обратился к динчанке с просьбой убрать мешающий проезду автомобиль. Станичница отказала, сославшись на отсутствие у нее ключей. Далее из авто вышла спутница мужчины. В итоге между женщинами произошла ссора. Кто стал зачинщиком, до конца не ясно, так как начала конфликта на видео нет. На записи видно, что пассажирка иномарки пытается вернуться к машине, но девушка с телефоном следует за ней, после чего дело доходит до рукоприкладства. И оппонентка толкает девушку, ведущую запись.

Также, по неподтвержденной информации, появилась версия, что пассажирка иномарки является представительницей судебной власти.

Мнения комментирующих в соцсетях разделились. Одни считают такое поведение неподобающим, другие уверены, что здесь имеет место провокация со стороны динчанки.

«По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Также правоохранители выясняют, имеет ли одна из сторон конфликта отношение к судебной власти.