Конфликт в «Дачнике»: ревизоры против председателя

Жизнь в дачных товариществах совсем не та, что в сельском поселении. Если динчане хотят дороги, освещение и порядок на улицах, они требуют это в администрации. Платят налоги — имущественный и транспортный и имеют полное право рассчитывать на благоустройство своего населенного пункта. Для того, чтобы дороги, освещение и другие блага цивилизации появились и развивались на территории дачного поселка, члены товарищества должны сдавать членские взносы в общую кассу.

Этими средствами обеспечивается вся деятельность товариществ, начиная с благоустройства и заканчивая работой председателя. Казалось бы, все просто. Но это только кажется.

Скандал разгорелся в ДНТ «Дачник». Год назад собственники участков выбрали нового председателя. К прежнему у собственников накопилась масса вопросов, но и новое руководство устраивает не всех.

В редакцию «РВС» обратились члены ДНТ «Дачник» В. Колкова, З. Донилова и В. Бондаренко. Они составляют ревизионную комиссию «Дачника». Проведя ревизию, они обнаружили массу нарушений в деятельности председателя Г. Дацьо. Все свои претензии они изложили в письме, которое просили опубликовать. Приводим его в сокращенном виде.

«На момент избрания новый председатель Дацьо Г. В. скрыла тот факт, что не является членом ДНТ, так как собственник - ее муж. По уставу она не только не могла быть председателем, но и не имела права голоса при голосовании и принятии важных решений (ФЗ-66 ст. 18).

Председатель совмещает две должности, назначив саму себя бухгалтером. Заработная плата за обе должности составляет 29 242 рубля в месяц. Неплохой приработок к пенсии.

По субботам в правлении прием членских взносов ведет посторонняя женщина, у которой есть ключи от офиса. Этот факт доказан членами ревизионной комиссии и указан в акте проверки. Оказалось, что это дочь Дацьо. Какое отношение она имеет к деньгам?

В «Дачнике» 850 участков, постоянно здесь проживает 17 семей. Остальные участки практически заросли. Происходили возгорания. Так 11 и 28 августа 2017-го года сгорели две улицы, вызывали две пожарных машины.

ДНТ «Дачник» - это свалка мусора, отработанных шин. За свалку нужно платить, а здесь выгрузил и поджег. В «Дачнике» все дозволено, председатель занимает две должности, посудите сами, не может она разобраться и за всем уследить. Поэтому и горит наш многострадальный «Дачник». Собственники побросали дома и землю, урожай воруют, Дачник — проходной двор.

А наш пожарный водоем! Ни капли воды, дохлые животные.

Мы, члены ревизионной комиссии, пришли к выводу, что председателю и правлению не нужны люди, которые их контролируют. Над нами открыто посмеиваются, угрожают исковыми заявлениями за клевету и продолжают делать то, что считают нужным.

Кроме этого письма, редакции предоставили акт ревизионной комиссии от 3 марта 2018-го года, фотографии заросших травой участков. Кроме того, Зинаида Михайловна и Валентина Николаевна рассказали, что новое правление оплатило межевание территории на 550 тысяч и 600 тысяч потратило на дороги. А такие суммы, со слов членов ревизионной комиссии, может одобрять только собрание собственников.

Выслушав одну сторону, журналисты «РВС» обратились ко второй стороне конфликта — Галине Дацьо. Председатель рассказала свою версию.

- Меня в июле избрали. Потом пока я зарегистрировалась в налоговой инспекции, внесла свои данные для доступа к расчетному счету. Только в сентябре мы стали принимать членские взносы - ту же сумму, что собирал предыдущий председатель.

В октябре Валентина Колкова высказала мне недоверие, и началось.

По поводу того, что я не была членом товарищества. Когда на общем собрании 16 июня 2017-го года прозвучало, что у меня нет участка, сама Зинаида Михайловна сказала: это совместно нажитое имущество, значит, я могу считаться членом товарищества. И все тогда согласились. И 1 июля меня выбрали председателем. Но я потом, когда на меня посыпались претензии, я переоформила дачу на себя, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Кстати, Валентина Николаевна была в ревизионной комиссии при прежнем председателе Филькине. У него комиссия ничего не выявила. А мы обнаружили и в суде утвердили недостачу того правления. Доказали, что не хватает денег в казне товарищества — более миллиона! А они, получается, ничего не нашли.

Я хочу поднять «Дачник». Хочу навести порядок. Уже проделана огромная работа. Всем должникам написала письма — 453 письма, которые помогли собрать 2,5 миллиона. На эти средства отсыпали дороги. Их вообще не было. Сделали межевание. Траты эти утвердило правление.

Кстати все претензии, изложенные в письме ревизионной комиссии, рассматривались на общем собрании 8 июля. Сложившаяся конфликтная ситуация очень мешает. После их жалоб меня вызывают к следователям в РОВД, в прокуратуру, администрацию. Я понимаю, что цель всего этого — убрать меня с должности председателя.

Сейчас я хлопочу, чтобы дорогу от улицы Ужгородской к «Дачнику» взяла на баланс администрация и поддерживала ее в рабочем состоянии. Чтобы открыли переезд между «Дачником» и «Садоводом». Прихожу в администрацию и встречаюсь там с ревизионной комиссией. Я — за дорогами туда, они — жаловаться на меня.

Лучше бы помогли — вместе можно большего добиться. Но мы тратим время и силы на то, чтобы доказать, кто более прав.

Галина Дацьо предложила показать журналисту «РВС», что сделано в «Дачнике». Территорию делит на две части центральная дорога. Гравийная, можно спокойно проехать. От нее в обе стороны идут ответвления дорог. Большая часть теперь тоже гравийные, но есть и те, куда еще не заходил грейдер. По словам Галины Дацьо, в этом году создано 2,5 километра дорог. Раньше там были только направления. Подсыпаны уже имеющиеся гравийки по улицам Виноградной и Кленовой.

Пока смотрели территорию, председатель предложила единственный на ее взгляд путь решения проблемы — назначить выборное собрание.