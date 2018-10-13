Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, тематические рисунки, выполненные детьми сотрудников полиции, принимаются на конкурс отделом МВД России по Динскому району до 25 октября 2018 года.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в целях повышения престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции, МВД России проводит Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В Динском районе сотрудниками полиции совместно с Общественным советом при ОМВД России по Динскому району в срок до 29 октября 2018 года будет выбрана наилучшая тематическая работа и определен победитель районного этапа конкурса.