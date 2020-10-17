Пример тематического рисунка. Фото: 40.мвд.рф
Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
Отдел МВД России по Динскому району и Общественный совет проводят районный этап конкурса детского рисунка "Мои родители работают в полиции".
Принять участие могут все желающие юные авторы в возрасте от 6 до 14 лет.
Для этого конкурсанту необходимо подготовить рисунок, выполненный в любой художественной технике, формата не более А-3.
Вместе с заявкой на участие отправить в Отдел МВД России по Динскому району до 25 октября 2020 года (адрес электронной почты dinskoiomvd@mail.ru с пометкой "на конкурс").
Заявка пишется в свободной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, возраста, учебного заведения участника, информации о родителях, контактного телефона и пояснительной записки к работе конкурсанта.
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