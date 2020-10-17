Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Отдел МВД России по Динскому району и Общественный совет проводят районный этап конкурса детского рисунка "Мои родители работают в полиции".

Принять участие могут все желающие юные авторы в возрасте от 6 до 14 лет.

Для этого конкурсанту необходимо подготовить рисунок, выполненный в любой художественной технике, формата не более А-3.

Вместе с заявкой на участие отправить в Отдел МВД России по Динскому району до 25 октября 2020 года (адрес электронной почты dinskoiomvd@mail.ru с пометкой "на конкурс").

Заявка пишется в свободной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, возраста, учебного заведения участника, информации о родителях, контактного телефона и пояснительной записки к работе конкурсанта.