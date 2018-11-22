Конкурс красоты прошел среди мам Динского района (фотоотчет)

Конкурс красоты прошел среди мам Динского района (фотоотчет)

Конкурс красоты прошел среди мам Динского района (фотоотчет)

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4 часа назад Газета РВСДень материДинской районКонкурс красотыНовости

В преддверии Дня матери, 22 ноября 2018 года, в станице Динской прошел конкурс красоты «Моя мама — лучше всех». Участницы приехали со всего района: станиц Динской, Старомышастовской, Васюринской, Пластуновской и Новотитаровской, а также из сел Первореченского и Красносельского, поселка Агроном.

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Организатором стал ГБУ СО КК Динской комплексный центр социального обслуживания населения, а именно - Отдел помощи семье и детям.

Image titleВсего было 9 конкурсанток. Это — женщины, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Главная цель мероприятия — устроить большой праздник для семей, показать значимость мамы.

Image titleИзначально конкурсантки представляли себя с помощью «визитки». Далее они предстали в образе творческих натур — читали стихи, танцевали, показывали театрализованные басни.

Image titleВ конкурсе-викторине участницам предстояло ответить на вопросы, которые задавали и их детям. Чем больше одинаковых ответов — тем больше баллов.

Image titleСледующим стал конкурс поделок, которые были совместно сделаны всей семьей.

Мамам также предстояло с завязанными глазами определить своего ребенка на ощупь по рукам.

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И завершающим стало дефиле участниц.

Титул «вице-мисс» завоевала Татьяна Соколова.

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Победила Анастасия Коваленко, мать пятерых детей из станицы Пластуновской.

Image titleЖурналист «РВС» пообщалась с титулованной мамой района: «Когда услышала, что меня назвали победительницей, то изначально наступил шок. Потом — чувство благодарности всем, нашему специалисту Елене Строевой, моей доченьке Василине, которая поддерживала меня в зале. Я безмерно рада».

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