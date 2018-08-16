Конкурс на должность главы: кто же получит бразды правления?

8 августа в здании администрации Динского сельского поселения состоялись первый и второй этапы конкурса на должность главы.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители районной администрации, депутаты Совета муниципального образования Динской район и Совета Динского сельского поселения, на первом этапе оценили полноту, своевременность и достоверность представленных документов, а также соответствие участников конкурса установленным требованиям. По итогу первого этапа были отобраны 4 кандидата: Виталий Литвинов (и. о. главы Динского сельского поселения), Александр Уманов (директор МУП «Юг» Южно-Кубанского сельского поселения), Ирина Савинцева (начальник отдела ЖКХ Динского сельского поселения), Олег Захарчук (юрист МООО «Пластуновское ЖКХ»).

После конкурсная комиссия провела индивидуальные собеседования с каждым из них. По результатам собеседований 3 кандидата: Виталий Литвинов, Александр Уманов, Ирина Савинцева, набравшие наибольшее количество баллов в течение трех дней, будут представлены в Совет Динского сельского поселения для рассмотрения на сессии, которая состоится 30 августа 2018 года.

«РВС» задала два вопроса каждому из кандидатов-финалистов.

Александр Уманов, директор МУП «Юг» Южно-Кубанского сельского поселения.

- Почему вы решили стать главой Динского сельского поселения?

- У меня есть что предложить поселению и опыт, полученный за время работы в ресурсоснабжающей организации, который можно применить на благо станицы.

- К решению какой проблемы в поселении вы бы приступили в первую очередь?

- В первую очередь я бы занялся вопросом теплоснабжения. Сельскому поселению тяжело своими силами содержать эту отрасль, ведь тарифы не покрывают расходы. Нужно передать полномочия по теплоснабжению в район. Также важно решить проблему с мусором, наладить работу с региональным оператором.

Виталий Литвинов, и. о. главы Динского сельского поселения.

- Почему вы решили стать главой Динского сельского поселения?

- С марта этого года, когда стал исполнять обязанности главы поселения, столкнулся с многочисленными проблемами, которые пришлось решать «на ходу». В процессе появился интерес к работе в этом направлении. До этого даже не предполагал, что судьба может повернуться таким образом.

- Вы исполняете обязанности главы Динского сельского поселения уже несколько месяцев. С какими трудностями успели столкнуться? Какие проекты планируете продолжить в случае избрания главой?

- Основная сложность – в бюджете не хватает средств, чтобы решить большинство проблем населения. Я хочу сделать многое для динчан и буду прикладывать все силы, чтобы планомерно воплощать задуманные проекты в жизнь. Главные задачи: выход МУП «Динком «ТЕПЛО» из кризисного положения, благоустройство сельского поселения, в том числе ремонт дорог и установка уличного освещения.

С третим кандидатом —Ириной Савинцевой — журналист тоже связался. К сожалению, она отказалась отвечать на заданные вопросы.