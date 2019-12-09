Сотрудники Госавтоинспекции Динского района совместно с педагогами и представителями родительского комитета школы №4 ст. Динской провели конкурс световозвращающих элементов «Я виден в темноте!» среди учеников 1-7 классов. Участникам было необходимо заранее прикрепить светоотражающие элементы на верхнюю одежду и рюкзаки.

Члены конкурсной комиссии, состоящей из инспекторов и родителей, оценивали результат каждого школьника.

После подведения итогов победители были награждены призами. Каждый призер дополнительно получил яркие памятки по безопасности дорожного движения. Грамотами были награждены самые активные классы, от которых в конкурсе принимало участие большее количество учащихся.

В завершающей части мероприятия автоинспекторы еще раз напомнили школьникам о важности применения световозвращающих элементов в темное время суток.