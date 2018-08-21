Консервный завод обрел вторую жизнь: работа восстановлена

Консервный завод станицы Динской возобновил свою работу после продолжительного простоя и процедуры ликвидации.

Инвестором стал Александр Яманаев. Согласно проекту, объем вложенных средств составил 500 млн руб.

Напомним, соглашение о реконструкции консервного завода было подписано на инвестиционном форуме в Сочи.

Сейчас производство автоматизировано по максимуму. В смену работают 6-7 человек, тогда как раньше требовалось около 30.

Мощности нового оборудования рассчитаны на 160 тонн яблок в сутки.

Журналист «РВС» побывал на производстве концентрированного яблочного сока и собственными глазами увидел весь процесс.

Начинается все с приемного узла, который расположен на улице под навесом. Сюда заезжает грузовик с яблоками. Его на специальном «опрокидывателе» поднимают и высыпают фрукты в приемные ванны.

Здесь с помощью воды они транспортируются к следующему узлу. Также на данном этапе вымывается грубый мусор – ветки, листья, земля и т. д.

Следующий этап – приемная ванна для первичной очистки яблок. Она находится уже в помещении, которое представляет собой ангар гигантских размеров. Весь цех пропитан приятным ароматом яблок. Огромные машины вызывают невольное восхищение своей мощью. Красивый стальной блеск подчеркивает, что оборудование новое. Но в помещении очень шумно – производство в самом разгаре. Чтобы тебя услышали, надо сильно повышать голос. Здесь происходит первая мойка и подготовка фруктов.

Далее они по транспортеру попадают в моющий барабан, где проводится основная очистка.

После этого этапа яблоки перемещаются в измельчитель. По пути контролеры отбирают вручную брак. Затем фрукты обдаются острым паром (технология, при которой пар подается непосредственно на продукт).

Измельченные яблоки попадают в подогреватель-пастеризатор (мягкий фрукт легче поддается обработке).

Далее идет извлечение сока с помощью ленточного пресса. Эта технология является самой современной – далеко не все заводы могут похвастаться наличием такого оборудования.

Отсюда сок попадает в емкости для осветления и подготовки сока к ультрафильтрации.

Следующий этап – вакуумно-выпарная установка. Здесь сок становится концентратом. Из 7 тонн сока получается 1 тонна концентрата.

Дальнейший его путь – в емкость для асептической стерилизации.

Последний этап – разлив готовой продукции по 200-литровым емкостям. Храниться она может 1 год.

Также завод занимается консервированием зеленого горошка в стеклянных и жестяных банках – создана соответствующая линия. В этом году в сезон была запущена пробная партия.

Готова к работе и линия автоклавов. В аппаратах стерилизации происходит тепловая обработка продуктов питания и тары, в которой планируется их хранение. Автоклав позволяет готовить любые виды продуктов.

Хотя завод только начал свою работу, уже есть готовая продукция, которая готова к реализации.