Контакты госучреждений и режим работы во время карантина

Графики и условия приема граждан в связи с продлением в Краснодарском крае карантина.

Временное прекращение приема или удаленная форма взаимодействия с жителями в некоторых госструктурах ориентировочно продлится до 30 апреля. Далее – в зависимости от эпидобстановки на Кубани и распоряжения властей.

Динской почтамт. Работает в штатном режиме.

Управление Пенсионного фонда РФ в Динском районе. Прием граждан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предварительной записи на сайте ПФР PFRF.RU или по телефонам: 8(861)214-28-68, 8(861)251-60-98.

Социальная защита. Прием граждан временно не осуществляется.

Отдел ЗАГС Динского района. Прием граждан временно не осуществляется. По предварительной записи только оформляют свидетельства о рождении. Телефон: 6-31-85.

Отдел МВД. Личный прием граждан временно не осуществляется. Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта МВД России и официальных сайтов подразделений системы МВД России.

6-15-94 – дежурная часть ОМВД России по Динскому району.

ФНС по Динскому району. Прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах приостановлены с 6 по 30 апреля включительно до особого распоряжения.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции. Получить консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22.

Отдел УФМС в Динском районе. Работает по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг или по телефону 8-999-437-43-26.

Прокуратура Динского района. Гражданам предоставлена возможность обращения посредством почтового отправления, через интернет-приемную, а также ящик для обращений и заявлений, но это не исключает и личного приема. Телефон приемной 8 (86162) 6-20-61.

Следственный комитет Динского района. Личный прием граждан временно приостановлен.

Динской районный суд. Личный прием граждан в суде приостановлен. Рекомендуется направлять документы в электронном виде через информационную систему ГАС «Правосудие» или почтовым отправлением. Судом рассматриваются только категории дел безотлагательного характера.

Служба судебных приставов. Личный прием граждан приостановлен. В организации установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам.

Динской районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю:

(86162) 6-23-81.

УФССП России по Краснодарскому краю: 8(861) 26-27-412.

МФЦ Динского района. В связи с несоблюдением заявителями требований Роспотребнадзора соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга в крае до 30 числа закрылось большинство офисов. Прием граждан временно не осуществляется.

Госавтоинспекция и МРЭО ГИБДД. Прием граждан в рамках оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться ТОЛЬКО при подаче заявления в форме электронного документа с применением единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и оплаты государственной пошлины в соответствующем размере.

Допуск граждан в подразделение осуществляется исключительно в то время, на которое подана соответствующая заявка, при наличии необходимых документов. Гражданам, прибывшим в неустановленное заявкой время, государственная услуга предоставляться не будет.

По вопросам графика работы и приема граждан отделения ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Динскому району обращаться по телефону 6-25-71.

Центр занятости Динского района. Прием граждан временно приостановлен. Вакансии можно смотреть на сайте: kubzan.ru. Подать удаленно завление на выдачу пособия по безработице – на портале "Работа в России". Телефон горячей линии 8(86162) 6-33-95.

Динская ЦРБ. В поликлиниках ограничено проведение плановых посещений пациентов. Все профилактические мероприятия (медицинские осмотры, диспансеризация) отменены. Выписка рецептов на препараты для льготной категории граждан будет проводиться дистанционно. Для выписки рецептов можно позвонить в контактный центр поликлиники: 6-13-42, 5-84-62.

Консультации «узких» специалистов – только по направлению терапевтов. Запись на физиотерапевтическое лечение и массаж временно приостановлена. Терапевтическая служба поликлиник ориентирована на обслуживание пациентов с повышенной температурой тела на дому. Дополнительная информация по телефонам регистратур и горячей линии ЦРБ: 8-800-500-84-86.