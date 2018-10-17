Контроль за расходованием маткапитала планируют ужесточить

Соответствующий законопроект подан в Государственную Думу на рассмотрение. Предлагается ограничить круг организаций, выдающих займы, на погашение которых можно направить материнский капитал. Также планируется более тщательно оценивать состояние жилья, которое граждане намерены приобрести за счет этих средств.

Инициатива направлена на усиление контроля за расходованием материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Сейчас выплату можно истратить на погашение договоров займа на приобретение или строительство жилья, обеспеченных ипотекой и заключенных в том числе с «иными» некредитными организациями. Но они не включены в перечень организаций, осуществляющих денежные операции и, как утверждают авторы законопроекта, «не подпадают под действие ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Порядка 90 % таких организаций неподконтрольны Банку России и другим госорганам».

Кроме того, эти организации предоставляют займы под более высокий процент, нежели банковские кредиты, что «значительно увеличивает затраты семьи на приобретение жилья».

Также в пояснительной записке отмечается, что растут риски несвоевременной уплаты или неуплаты основного долга и процентов, что может привести к изъятию заложенного и часто единственного жилья заемщика.

В Госдуме ожидают, что изменения позволят установить исчерпывающий перечень организаций, контролируемых Банком России, в которых можно будет погашать займы с помощью маткапитала.

Еще один нюанс: согласно новому законопроекту, теперь будет запрещено приобретать на средства маткапитала непригодные для проживания жилые помещения. Пенсионный фонд РФ будет направлять запрос в органы местного самоуправления и государственного жилищного надзора об отсутствии или наличии информации об объекте о признании его непригодным для проживания либо подлежащим сносу или реконструкции.

Также ПФ в течение месяца должен будет уведомить обладателей сертификата, которые распорядились им в полной мере, о прекращении права на дополнительные меры господдержки.