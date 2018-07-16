Коптильня по соседству довела до суда

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Васюринской с жалобой на своих соседей, которые, по ее словам, постоянно коптят сало, отчего в ее дом все время идет запах и дым.

Как рассказывает женщина, она уже писала во всевозможные инстанции — в полицию, администрацию, прокуратуру, даже к губернатору. Но по сей день проблема не решена.

«В 2010 году я уже обращалась в прокуратуру. Тогда они вынудили соседей закрыть солильно-коптильный цех. Также мне известно, что в Управлении архитектуры и градостроительства МО Динской район отсутствуют разрешительные документы на цех по солению и копчению сала».

По утверждениям Татьяны С., она обращалась в суд, но там ей отказали.

«В 2016 году я жаловалась в администрацию Васюринского сельского поселения. Они направили комиссию, но она нарушения законодательства не выявила.

Как такое может быть? Там же нет никаких технических условий! Отходы никуда не вывозятся.

Дым же стоит чуть ли не каждый день!

Многочисленные проверки и жалобы результата не приносят.

Единственный раз, когда правда оказалась на моей стороне — руководитель ТОС №5 зафиксировала нарушение. Я вызвала ее в пол двенадцатого ночи, так как сил терпеть уже просто не было».

Акт был составлен 25 мая 2017 года. «В дом поступает дым и угарный газ со стороны соседей. Данный факт мною зафиксирован и подтверждается...» - так значится в документе.

фото предоставлено Татьяной С.

По словам женщины, она вынуждена стать «кляузницей», ведь по-другому эту проблему невозможно решить.

«Сейчас дым идет, в основном, ночью — чтобы не столь многие люди его замечали. Каким-то образом они проложили трубу под землей и весь этот запах проникает ко мне в дом из-под пола. Дома теперь просто нечем дышать» - жалуется жительница Васюринской.

Журналист «РВС» выехал по адресу, где проживают соседи, между которыми произошел конфликт.

Действительно, в доме Татьяны С., стоял сильный характерный запах копоти. Женщина рассказала, что, спустя 15 минут пребывания в помещении начинается першение в горле, удушье, кашель и головная боль. По ее словам, жить здесь просто невозможно. Наш журналист успел испытать все это на себе.

Подруга хозяйки дома — Валентина подтверждает слова Татьяны. Она также рассказывает, что, когда приходит в гости с ночевкой, то на себе ощущает «все прелести»: «Днем — еще ничего, а вот ночью начинается дурдом. Вонь невыносимая. Мы просыпаемся, включаем вытяжку, вентиляторы, сливаем воду в сток, чтобы хоть как-то убрать этот запах».

фото предоставлено Татьяной С.

В доме газовое отопление — обогревают батареи, соответственно, коптить там просто нечему. Вся мебель и вещи пропитались неприятным ароматом, который просто не выветривается.

Татьяна С. рассказывает, что особенно он усиливается ближе к ночи. Кроме того, строение еще и нагревается.

«Дом у меня всегда был холодным, а последние года два — просто невозможно дышать от жары. А этот запах угарного газа — постоянная вонь дома, от которой нельзя избавиться. Когда смываю воду — оттуда сразу идет очень сильный аромат копченостей. Я уже просто устала с этим бороться и не знаю, как дальше быть. Просто безвыходное положение» - жалуется жительница Васюринской.

Женщина считает, что соседи перед каждой проверкой просто успевают скрыть, чем они занимаются на самом деле.





Наш журналист побывал и у соседей, к которым предъявили претензии.

Зоя Ш. - мать владелицы участка встретила у входа. После того, как наш сотрудник представился, женщина сразу же предложила осмотреть весь их двор, постройки и дом.

«Я уже не удивлена. За эти 12 лет к нам приходило уже бесчисленное количество комиссий с проверками. И ни одна не нашла нарушений» - рассказывает Зоя.

«Действительно, раньше у нас был солильно-коптильный мини-цех. С 2003 по 2013 он работал. Я была оформлена как индивидуальный предприниматель, мы закон не нарушали, все было легально. Тем более, соседка была не против. Но, после того, как она пожаловалась, что у внучки, которая жила с ней в тот момент, астма, мы закрыли цех» - вспоминает жительница Васюринской.

Раньше, как рассказывает Зоя, это был солильный цех.

Затем женщина показывает, где находился этот цех. Там сейчас размещается жилое помещение. Именно в отделе засолки находится спальня.

Экскурсия продолжилась по всему двору, дому, даже в подвале. Нигде не было обнаружено оборудования для соления и копчения.

«Мы уже устали от постоянной клеветы в наш адрес. За эти годы от соседки систематически исходят заявления в различные органы и инстанции о том, что мы занимаемся незаконной деятельностью — копчением, и задымляем ее участок. - рассказывает владелица дома Татьяна К. - но она умалчивает о постоянных оскорблениях в адрес нашей семьи, о мелких пакостях, которые устраивает.

Однажды она жгла костер в своем дворе, затем вызвала квартальную, чтобы зафиксировать дым, который, якобы, шел от нас.

Все это видят и слышат мои дети. Я всячески пытаюсь их оградить от данной ситуации, но не всегда так удается».

Во дворе у семьи находится барбекю.

Люди предоставили документы, согласно которым, комиссия из администрации Динского района нарушений не выявила:

«На участке расположен одноэтажный жилой дом, навес,хозяйственные постройки. На момент обследования, каких либо посторонних запахов и задымления не выявлено. В ходе рассмотрения Вашего обращения, факты изложенные в обращении не нашли своего подтверждения...».

По их словам, за эти годы накопилось уже очень много бумаг, где указано, что никаких нарушений нет, но женщина, живущая рядом, все время пытается доказать обратное.

Как рассказывает семья, дом соседки находится частично на из земле, но они не хотят ссориться по этому поводу.

«Мы же не предъявляем претензий, хотя документально установлено, что он стоит в нашем дворе. - возмущается Зоя — Наши семьи дружили столько лет. Да то же сало еще в 90-х мы начинали коптить вместе. Мы были практически родней. Почему так случилось? Я даже не знаю, что именно стало причиной раздора. Это копчение давно в прошлом. С 2013 года я не являюсь предпринимателем. Постоянно на работе в реанимации одной из больниц Краснодара. Муж работает на стройке. Зять — водитель. Дочь воспитывает маленькую внучку. Все трудимся. Нашей семье этим даже просто физически некогда заниматься».





В результате выезда на место источник запаха установить не удалось. Получается, что в доме обратившейся стойкий неприятный аромат есть. А у соседей в помещениях и во дворе его нет. И приспособлений для копчения тоже не было обнаружено.





Что же делать, если вы оказались в подобной ситуации?

1. Попробовать решить все мирными переговорами с соседями.

2. Сохраняйте спокойствие. Если пункт первый не принес результатов — обратитесь к квартальному.

3. Следующей инстанцией станет администрация поселения. Напишите к ним жалобу, подробно изложив суть проблемы.

4. В экстренных случаях вызывайте полицию.