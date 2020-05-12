Коронавирус в мире, стране, крае, районе. Сводка на 12 мая

Мир

В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 11 мая:

286 330 человек скончались, 4 177 584 – заразились, выздоровели – 1 456 235.

Россия

В России 12 мая зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.

3 711 человек за сутки выздоровели. 107 спасти не удалось.

Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 232 243.

2116 человек скончались. Выздоровели 43 512.

Краснодарский край

Зараженных за последние сутки – 99.

Всего за все время:

Выявлено человек с заболеванием – 2126.

Выписано человек – 697.

Умерло – 22.

Согласно оперштабу Кубани, возраст заболевших за последние 24 часа – 1-88 лет.

Наибольший пик заболеваемости там же – в Краснодаре, зараженных за сутки 38 человек.

Остальные:

Сочи – 8 инфицированных;

Апшеронский район – 8 инфицированных;

Крымский район – 7 инфицированных;

Староминской район – 7 инфицированных;

Горячий Ключ – 5 инфицированных;

Ейский район – 4 инфицированных;

Усть-Лабинский район – 3 инфицированных;

Тихорецкий район – 3 инфицированных;

Белореченский район – 3 инфицированных;

Анапа – 3 инфицированных;

Тбилисский район – 2 инфицированных;

Тимашевский район – 2 инфицированных;

Кавказский район – 1 инфицированный;

Новороссийск – 1 инфицированный;

Северский район – 1 инфицированный;

Калининский район – 1 инфицированный;

Славянский район – 1 инфицированный;

Геленджик – 1 инфицированный.

Динской район

112 человек под наблюдением медицинских работников.

У 10 закончился 14-дневный срок контроля медиков. 4 – взято на контроль.

Новых случаев за сутки не зафиксировано.

“Из всех 26 заболевших 6 человек выписаны из медицинских организаций с выздоровлением. 20 больных продолжают лечение. Все лица, контактировавшие с заболевшими, на изоляции”, – сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте.

За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района: