Коронавирус. Актуальная информация по району на 19 марта
Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, на 8 утра 19 марта в районе заболевших коронавирусом не выявлено.
12 человек и их семьи находятся под наблюдением. Они вернулись из Швейцарии, Испании, Италии, Кореи, Германии, Чехии и Грузии.
Вчера поступило новое распоряжение - сейчас все те, кто вернулся из-за границы проверяются и отправляются на 2-недельный карантин - в самоизоляцию. Больничный на это время оформляется дистанционно. Информация о людях, которые вернулись из других стран фиксируется Роспотребнадзором и передается в местные медицинские учреждения.
К тем, кто находится под наблюдением, на дом каждый день выезжают медицинские работники, которые осматривают их, измеряют температуру тела.
Сознательные люди сами звонят на горячую линию, узнают о том, как поступать и вести себя по приезду домой из-за рубежа.
В каких именно населенных пунктах района проживают те, кто находится под наблюдением после возвращения из других стран не сообщается. Сделано это для безопасности этих людей.
У нас пока на территории района коронавируса нет.
На территории Динского района, как и в других по краю, находится обсерватор. Рассчитан он на 80 человек. Если кто-то окажется зараженным коронавирусной инфекцией, то всех людей, которые контактировали с ним поместят в данное помещение.
На 13.02 19 марта число заразившихся во всем мире составляет 220 877 человек, 8988 из которых скончались, а 85 782 — выздоровели.
Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: Китай (80 928), Италия (35 713), Иран (17 361), Испания (14 769), Германия (12 824), США (9464), Франция (9134), Южная Корея (8565), Швейцария (3115), Великобритания (2626). Больше 1000 заразившихся также зафиксировано в Голландии (2051), Австрии (1843), Норвегии (1612), Бельгии (1486), Швеции (1301) и Дании (1132).
На территории России на 19 марта зафиксировано 147 заразившихся коронавирусом. Пятеро выздоровели.
В Краснодарском крае, по-прежнему, один заболевший.
В Роспотребнадзоре РФ работает единый консультационный центр по вопросам коронавируса: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю открыта дополнительная горячая линия: 8 (918) 677-49-89.
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