Коронавирус. Что известно о заболевших на 30 апреля: мир, Россия, Кубань

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на 30 апреля заразились коронавирусом 3 194 523 человека, 973 371 выздоровел, 227 659 скончались.

Россия стала восьмой по количеству заболевших в мире. Перед ней: США, Испания, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Турция.

В нашей стране на 30 апреля заболели 106 498 человек. Из них 7 099 – за сутки. Всего выздоровели 11 619 пациентов (+1 333 за сутки). Умерли 1073 (+101 человек за сутки).

Около 40 % заболевших COVID-19 за сутки в России не имеют симптомов.

Краснодарский край оказался на 7 месте по количеству инфицированных.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Кубани превысило тысячу.

За последние сутки инфекция диагностирована у 66 человек.

Возраст заболевших – от 11 до 93 лет, среди них 34 мужчины и 32 женщины. Пятнадцать случаев зафиксировано в Ейском районе, 13 – в Краснодаре, 9 – в Сочи, по три в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике. По одному случаю подтвердилось в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском, Мостовском, Павловском, Успенском, Гулькевичском, Абинском, Брюховецком, Белоглинском, Северском районах, Туапсе и Анапе.

В числе зараженных 16-летний подросток в Сочи и 11-летний в Туапсе.

Всего на сегодня в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 1017 граждан, в том числе у 68 детей. 20 пациентов скончались, 251 выздоровел и выписан.

"На ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов – шесть в инфекционной больнице № 2 Сочи, по четыре в горбольнице Горячего Ключа и Лабинской ЦРБ, три в краевой больнице № 2, по два в СКИБ, горбольнице № 3 Краснодара, Тихорецкой и Усть-Лабинской ЦРБ, один – в Крымской райбольнице", – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего на 30 апреля в медучреждения края обратились 2907 человек с подозрением на коронавирус, из них 415 детей. В стационарах остаются 1625 человек, включая 140 детей.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкой, Кущевской и Динской, поселке Кабардинка размещены 1415 человек. Их состояние удовлетворительное.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 8404 человека, в том числе 168 детей.

Роспотребнадзором проведено 27053 лабораторных исследования, лабораториями Минздрава – 51189 исследований, из них 3120 за последние сутки.