Коронавирус. Данные на 10 апреля по району, краю и стране

Подтверждено 20 новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани. Всего на 10 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 125 человек. Три человека скончались в больницах Краснодара, Новороссийска и Лабинска. 25 пациентов уже выздоровели и выписаны.

Что касается заболевших за последние сутки. По данным краевого оперштаба, четверо заболевших вернулись из ОАЭ, Турции и Германии, остальные – контактные по ранее зараженным.

Восемь случаев COVID-19 зафиксировано в Туапсе, пять – в Геленджике, три – в Сочи, два – в Кореновске, по одному в Краснодаре и Успенском районе.

Среди заболевших трое несовершеннолетних 5, 16 и 17 лет. Старшему пациенту 73 года.

В соответствии с инкубационным периодом в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран больше 14 дней назад.

На сегодня в регионе проведено 18878 лабораторных исследований на COVID-19. Из 125 пациентов пятеро находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких. К медикам обратились с подозрением на коронавирус 788 человек, в том числе 128 детей. На стационарном лечении остаются 270, из них 64 ребенка. Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 7547 жителей. В обсерваторах размещен 151 гражданин – 41 в Краснодаре и 110 в Сочи. Их состояние удовлетворительное.

В Динском районе на 10 апреля 59 жителей района, прибывших из других регионов, находятся под медицинским наблюдением. Сроки наблюдения окончены у пятерых человек, еще 4 человека взяты под контроль.

Из Динского района для проведения углубленного обследования и при необходимости лечения в специализированное инфекционное отделение направлены 3 человека, контактировавших в другом муниципальном образовании с больным коронавирусом.

В целом в России за последние сутки 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.

Всего в стране зарегистрировано 11917 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек, умерших за весь период – 94 человека.