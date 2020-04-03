Коронавирус. Данные на 3 апреля по району, краю и стране

Публикуем регулярную сводку по коронавирусу на 3 апреля.

Динской район

Под наблюдением медиков находятся 119 пациентов. Их состояние - удовлетворительное.

У 20 человек закончился срок контролируемой изоляции.

Зараженных нет.



Краснодарский край

За последние сутки количество зараженных на Кубани возросло до 39. Было 22.

Зарегистрировано 17 новых случаев.

Это жители Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийка. Все люди посещали страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой — Мексику, Кубу, Турцию, ОАЭ или контактировали с теми, кто оттуда вернулся.

Возраст пациентов — от 14 до 77 лет. Из них 9 женщин и 8 мужчин. Их состояние удовлетворительное, один — в тяжелом состоянии.



Россия

Всего за сутки в стране зарегистрирован 601 новый случай заболевания.

Заразившихся, по последним данным, 4149.

Выздоровел 281 человек, 34 скончались.