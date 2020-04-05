Коронавирус. Данные на 5 апреля по району, краю и стране
Девять человек в Краснодарском крае вылечились от коронавируса. Новых случаев заболевания на Кубани не подтверждено.
На сегодняшний день, 5 апреля, проведено 14 769 лабораторных исследований. Из них подтверждено 39 случаев. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще по 32 анализам получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
– На сегодняшний день девять пациентов выписано с выздоровлением, в том числе одна женщина, находившаяся на Кубани транзитом, вылечилась в Москве, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Всего на 5 апреля в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 616 человек, в том числе 111 детей. В стационарах остаются 227 человек, из них 55 детей.
5634 жителя края находятся вод наблюдением врачей на домашнем карантине.
В обсерваторах находятся 73 человека – 10 человек в Краснодаре и 63 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
Что касается Динского района, сегодня, 5 апреля, под наблюдением медработников находятся 89 человек, из которых двое - вновь прибывшие. 23 человека сняты с контроля. Об этом сообщаетя в официальном аккаунте инстаграма Динской ЦРБ.
В целом в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса в следующих регионах:
- Москва - 536, Московская область - 45
- Нижегородская область - 22
- Санкт-Петербург - 20
- Тульская область - 10
- Ленинградская область - 10
- Красноярский край - 4
- Ханты-Мансийский АО - 3
- Республика Крым - 2
- Камчатский край - 2
- Ярославская область - 1
- Челябинская область - 1
- Хабаровский край - 1
- Новосибирская область - 1
Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. Выздоровели 355 человек, умерли 45.
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