Коронавирус. Данные на 6 апреля по району, краю и стране

Подтверждено 11 новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани. Всего на 6 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 50 человек.

"За последние сутки подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19. Из них 10 случаев – завозные, один – контактный. Десять заболевших вернулись из Чехии, ОАЭ, Турции, США, Бразилии и Франции. Возраст заболевших от 6 до 59 лет. Из них шесть мужчин, пять женщин. Заболевшие из Новороссийска, Краснодара, Сочи и Геленджика. Общее число заболевших в крае достигло 50. Девять уже выздоровели и выписаны из больниц", - передает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным министерства здравоохранения региона, пять пациентов в данный момент находятся в тяжелом состоянии - два в СКИБ, два в инфекционной больнице №3 Новороссийск и один в Лабинской ЦРБ.

На сегодняшний день в крае проведено уже 15928 лабораторных исследования на новый вирус. В общей сложности в медорганизации края обратилось 640 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 113 детей. На стационарном лечении остаются 247 пациентов, включая 58 детей. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находятся 5455 жителей. В обсерваторах изолированы 78 граждан – 13 в Краснодаре и 65 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Что касается ситуации в Динском районе, сегодня под наблюдением остаются 70 жителей района, из которых один – вновь взятый, прибывший из ближнего зарубежья. В отношении 20-ти человек. Контрольные мероприятия завершены. По поступившим результатам обследования инфицированных не выявлено.