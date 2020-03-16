Коронавирус. Симптомы, анализы, готовность Динской ЦРБ и другое

“На 16 марта ситуация по коронавирусу в Динском районе в целом благополучная. Выявленных случаев заражения на данный момент нет”, – рассказал “РВС” сегодня заведующий инфекционным отделением Иван Котенко.

Специалист сообщил, что подозрительные лица были, но все они обследованы, результаты отрицательные. Люди, которые прибывают из-за границы, находятся под наблюдением участковых терапевтов.

Что за симптомы сопровождают COVID19, куда обращаться в случае изменения самочувствия, какие анализы сдавать и меры профилактики соблюдать – обо всем этом и не только разъяснил журналистам Иван Котенко.

Симптомы

Коронавирус, как пояснил врач, – это вирус, который вызывает респираторные заболевания (болезни, поражающие дыхательные пути, включая носовые ходы, бронхи и легкие. – Ред.).

Он добавил, что эти вирусы были всегда, но в этом году “случилась мутация”.

“У человека начинается температура, могут быть сухость и першение в горле. Далее – сухой кашель. На 6-8 день развивается пневмония. Не исключено ощущение стеснения и боли в грудной клетке”, – отметил специалист.

Температура является неотъемлемым показателем вируса. Заведующий пояснил, что если у пациента есть вышеперечисленные симптомы, но нет температуры, это не коронавирус.

Кто подвержен?

Люди, которые выезжали за границу или контактировали с теми, кто вернулся из неблагополучных стран. Иван Котенко среди таких назвал Китай, Корею, Иран, Италию, Испанию, Францию и Германию.

Больше всего подвержены заболеванию люди старше 60 лет, те, кто имеет хронические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца. Люди, которые страдают сахарным диабетом, астмой или болезнью легких. Им надо быть настороже.

Меры предосторожности

“Самое главное – реже выезжать в другие районы, посещать массовые мероприятия и места, где скапливается большое количество людей. Если все-таки не удается этого избежать, необходимо надевать медицинскую маску.

Основное правило – мытье рук, делать это нужно не менее 20 секунд с мылом.

Каких-то специальных мер профилактики – лекарств и вакцин от коронавируса – нет”, – рассказал заведующий инфекционным отделением.

Другие рекомендации, которые дала Динская ЦРБ:

пользование антисептиком или спиртосодержащими салфетками;

дезинфекция поверхностей специальными средствами.

Иван также посоветовал реже использовать бумажные деньги и расплачиваться безналичным способом.

Куда обращаться?

“Если у человека высокая температура и интоксикация, необходимо звонить в скорую. Если самочувствие более или менее удовлетворительное, то есть нет сильной интоксикации, высокой температуры и лихорадки, тогда вызывать участкового терапевта на дом. Самостоятельно в медучреждение лучше не приходить”, – объяснил Иван Котенко.

Как принимаются решения?

“Врач приходит на дом, осматривает пациента и определяет, необходима ему госпитализация или нет. Если нет, то назначает лечение и выписывает больничный лист. При этом участковый терапевт ежедневно приходит к нему на дом, контролирует состояние. Если госпитализация требуется, тогда домой к пациенту вызывается бригада скорой помощи и его доставляют в инфекционное отделение”, – сообщил заведующий.

Он дополнил, что о любом подозрительном пациенте сразу сообщается в администрацию ЦРБ, Минздрав, Роспотребнадзор и управление Краснодарского края по чрезвычайным ситуациями.

Анализы

Для обследования на коронавирус берется несколько анализов:

мазки из зева и носа;

кровь.

Результаты анализов

Результаты анализов на коронавирус становятся известны через 2-3 дня. Изначально их направляют в Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края.

Тест-полосок, которые позволяют экспресс-методом получить результат, в Динском районе нет.

Готовность в Динской ЦРБ

“Все необходимое уже приготовлено. Оборудование и лекарства закуплены”, – рассказал заведующий.

Он отметил, что некоторых пациентов в случае выявления вируса могут отправлять и в Краснодар. Зависит от тяжести состояния.

На данный момент инфекционное отделение не загружено. Всего в нем 35 коек, из них сейчас заняты 23. Это люди с другими диагнозами.

Факты о коронавирусе

Иван Котенко добавил несколько фактов.

Через посылки и письма вирус не распространяется. Заражение происходит от человека к человеку, минимальная безопасная дистанция – 1 м. Если общественный транспорт – как минимум, 2 сиденья.

Животные и насекомые носителями вируса не являются.

Зато врач добавил, что некоторое время носителями могут быть переболевшие. Повторно заболеть человеку, который вылечился, тоже можно.

Чем лечится коронавирус?

“Его лечат противовирусными препаратами. Многое зависит от состояния организма до болезни, наличия хронических заболеваний и возраста. Еще нет ни одного выявленного случая с пациентом до 15 лет”, – рассказал Иван Котенко.

Медик подтвердил информацию о том, что в Краснодарском крае уже есть один заболевший. Это житель Приморско-Ахтарска. Диагноз ему установили по месту жительства. В дальнейшем перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Сейчас он там проходит лечение. Как отметил заведующий, его состояние ближе к удовлетворительному.