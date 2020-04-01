Коронавирус. Ситуация в России, крае, районе на 1 апреля

За последние сутки (с 31 марта по 1 апреля) в России зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек.

За сутки зафиксировано 7 летальных случаев: 5 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Псковской области. За все время зафиксировано 24 летальных случая от коронавируса.

На 1 апреля подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани.

Проведено 10306 лабораторных исследований, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».

Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Из новых зараженных три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет.

Трое выявлено в Краснодаре и двое в Сочи. Все они вернулись в край из-за границы: Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии. Контактировавшие с ними люди установлены, проведены все необходимые мероприятия.

По состоянию на 1 апреля двое ранее заболевших выздоровели и выписаны домой. Два пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

“Всего в медорганизации края обратилось 494 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 89 детей. В стационарах остаются 212 человек, из них 62 ребенка. По месту жительства под медицинским наблюдением врачей поликлиник находятся 4194 кубанца”, – сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В Динском районе на 1 апреля заболевших не выявлено.

Как ранее рассказывал исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, на территории Динского района, как и в других по краю, находится обсерватор. Рассчитан он на 80 человек. Если кто-то окажется зараженным коронавирусной инфекцией, то всех людей, которые контактировали с ним, поместят в данное помещение.

В администрации Динского района объяснили, что на территории нашего района для заболевших коронавирусной инфекцией (если такие появятся) лечение не предусматривается: их транспортируют в краевой центр, где они получат необходимую терапию.