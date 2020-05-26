Коронавирус. Статистика за сутки. Россия, Кубань, Динской район

В стране за сутки зафиксировано 8 915 новых случая заражения коронавирусом, 174 человека умерли, 12 331 выздоровели.

В крае за это время коронавирус подтвердился у 89 человек. Возраст заболевших от 11 месяцев до 92 лет. 44 пациента женского пола, 45 – мужского. Общее число больных коронавирусом на Кубани достигло 3426, из них 207 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 60,4.

2081 пациентов уже выздоровели, в том числе 108 человек были выписаны за последние сутки. Скончались 28 человек.

Как сообщает Динская ЦРБ, 26 мая новых положительных подтвержденных результатов анализа на COVID-19 не поступало. 25 мая вечером лечение завершили 2 пациента инфекционного стационара. Число выписанных на сегодня - 22 человека. 14 пациентов продолжают лечение. Медработники продолжают наблюдение за 122-мя гражданами, прибывшими в район и контактировавшими с больными. У 14 человек срок обязательной изоляции завершен.