Коронавирус. Сводка за 10 мая. В Динском районе заболели дети

Согласно данным университета Джона Хопкинса на 10 мая в мире зарегистрировано 4 038 747 зараженных коронавирусом.

По-прежнему, Россия находится на 5-м месте после США, Испании, Италии и Объединенного Королевства.

В нашей стране зафиксировано 209 688 случаев заболевания (из них 11 012 за сутки).

34 306 людей выздоровело (+2 390). Скончались 1 915 (+88).

За последние сутки в крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса. Как сообщает краевой оперштаб, из них - 48 мужчин, 51 женщина. Возраст пациентов от 1 года до 89 лет. В их числе 6 детей. Самым старшим из них 11 и 10 лет – они из Краснодара. В Динском районе заболели дети 1 и 4 лет, пациенту из Апшеронского района три года, из Выселковского – 5 лет.

Число заболевших коронавирусом людей, по статистике числящихся за Динском районом, увеличилось до 24-х. Из них 13 направили в Красноармейский госпиталь, 11 человек обследовались по месту работы или учебы в Краснодаре.

На сегодняшний день 11 наших жителей находятся в инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ, ранее выписано в связи с выздоровлением четверо жителей района. Остальные граждане проходят лечение в больницах города Краснодара.