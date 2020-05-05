Коронавирус. Сводка за 5 мая. Мир, Россия, Кубань, Динской район (видео)

На 5 мая число заразившихся коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 3 639 266 человек, 251 707 из которых скончались, а 1 190 942 — выздоровели.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (1 210 197), Испания (248 301), Италия (211 938), Великобритания (190 584), Франция (169 462), Германия (166 137), Россия (145 268), Турция (127 659), Бразилия (107 844), Иран (98 647).

В России на 5 мая зафиксировано 155 370 случаев заболевания. Из них 10 102 - за последние сутки.

19 865 пациентов выздоровели (+8 237).

1 451 человек умер (+95 - за сутки).

За последние сутки на Кубани выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом.

Возраст пациентов – от 17 до 91 года.

32 случая зафиксировано в Краснодаре.

11 заболевших в Калининском районе, по 7 в Сочи и Ейском районе, по пять заболевших в Староминском, Апшеронском, Лабинском районах (в Лабинском в том числе 17-летний подросток).

По три случая выявлено в Выселковском, Северском и Щербиновском муниципалитетах. В Тбилисском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире зафиксировано по два новых случая коронавируса. По одному заболевшему выявлено в Новокубанском, Тимашевском, Крымском, Славянском, Курганинском, Кореновском, Гулькевичском, Тихорецком районах.

Среди пациентов 36 мужчин и 61 женщина.

Всего на 5 мая в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 4296 человек, из них 504 ребенка.

Продолжают стационарное лечение 2120 человек, из них 145 детей.





«Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 10119 человек, из них 251 ребенок.

Лабораториями Роспотребнадзора проведено 29237 исследований, Минздрава – 62969 исследований», – прокомментировали в краевом Министерстве здравоохранения.

Всего в регионе 1437 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

443 пациента выписаны с выздоровлением, из них 40 детей, в том числе за последние сутки выписано 34 человека. 21 пациент умер, 20 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В краевом оперштабе сообщают, что в обсерваторах остаются 1916 человек. Из них 641 в Краснодаре, 710 в Сочи, 28 человек в Темрюкском районе, 49 человек в станице Кущевской, 93 человека в Геленджике, 104 – в Туапсе, 15 – в Армавире, 256 человек в Анапе, 20 человек в станице Динской. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В Динском районе на 5 мая под наблюдением медицинских работников находятся 82 человека. Сняты с контроля 9 человек.

«У одного пациента, направленного нами вчера в инфекционный госпиталь, сегодня подтвердилось инфицирование COVID-19. Вечером в госпиталь был направлен еще один человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Лабораторного подтверждения пока нет», – сообщили медики Динской ЦРБ.