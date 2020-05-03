Коронавирус в мире, стране, крае и районе. Данные на 3 мая

Мир

По данным университета Хопкинса на сегодняшний день:

Скончались – 243 837;

Заразились – 3 428 490;

Россия

10 633 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 1 626 человек.

Всего зараженных на 3 мая – 134 686. Скончались 1 280. Выздоровели 16 639.

Краснодарский край

На Кубани коронавирус подтвердился у 82 человек. В числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска.

Всего на 3 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 1244 человек, в том числе 76 детей. 20 пациентов скончались.





Динской район

3 мая под наблюдением 115 человек. Из них 9 человек за последние сутки взяты на контроль, как контактировавшие с инфицированными. У 11 человек срок наблюдения окончен.

"Вчера 1 пациент инфекционного госпиталя выписан домой с выздоровлением. Новых случаев подтвержденного инфицирования у жителей Динского района не зарегистрировано", - сообщили в Динской ЦРБ.