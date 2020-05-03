Коронавирус в мире, стране, крае и районе. Данные на 3 мая
Мир
По данным университета Хопкинса на сегодняшний день:
- Скончались – 243 837;
- Заразились – 3 428 490;
Россия
10 633 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 1 626 человек.
Всего зараженных на 3 мая – 134 686. Скончались 1 280. Выздоровели 16 639.
Краснодарский край
На Кубани коронавирус подтвердился у 82 человек. В числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска.
Всего на 3 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 1244 человек, в том числе 76 детей. 20 пациентов скончались.
Динской район
3 мая под наблюдением 115 человек. Из них 9 человек за последние сутки взяты на контроль, как контактировавшие с инфицированными. У 11 человек срок наблюдения окончен.
"Вчера 1 пациент инфекционного госпиталя выписан домой с выздоровлением. Новых случаев подтвержденного инфицирования у жителей Динского района не зарегистрировано", - сообщили в Динской ЦРБ.
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