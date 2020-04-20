Коронавирус в мире, стране, крае, районе на 20 апреля

В мире на 20 апреля число заразившихся коронавирусом составляет 2 406 900 человек, 165 056 из которых скончались, а 617 004 выздоровели.

В России за сутки заболели еще 4268 человек в 76 регионах. Из них 45,3 % выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.

Всего в стране 47 121 человек заболели коронавирусом, 3 446 выздоровели, 405 умерли.

В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус подтвердился у 34 человек.

Среди заболевших один пятилетний ребенок в Краснодаре, старшему пациенту 85 лет.

18 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в краевом центре, три в Ейске, по два в Курганинском, Лабинском и Каневском районах, по одному в Апшеронском, Динском, Тихорецком, Выселковском, Белореченском, Туапсинском районах и Сочи.

Таким образом, всего на сегодня в регионе подтверждено 417 случаев COVID-19. Восемь человек скончались. Трое из них – за сутки (на 20 апреля). Возраст пациентов – от 41 до 82 лет.

Один из них – 82-летний мужчина – поступил в Выселковскую ЦРБ 10 апреля с острым коронарным синдромом. При обследовании установлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Также пациент страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Анализ на коронавирус показал положительный результат. 12 апреля пациент переведен в Усть-Лабинскую ЦРБ, получал необходимое лечение, был подключен к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, 19 апреля пациент скончался.

Второй летальный случай зафиксирован в Краснодаре. 41-летний пациент с 1 по 9 апреля был в командировке в Москве. 10 апреля почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Поступил в городскую больницу №3, диагноз: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, сахарный диабет. На аппарате ИВЛ находился с 13 апреля. Тест на коронавирус дал положительный результат. 19 апреля наступил летальный исход.

Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Ленинградской ЦРБ. 8 апреля 61-летний пациент поступил в Ейскую ЦРБ с диагнозом "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, рак легкого". 13 апреля переведен в Ленинградскую ЦРБ. На следующий день подключен к аппарату ИВЛ. Лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 18 апреля пациент скончался.

“Семнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких: десять в инфекционной больнице № 2 Сочи, по два человека в Лабинской и Красноармейской ЦРБ, по одному в СКИБ, Тихорецкой ЦРБ и горбольнице Горячего Ключа”, – сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

70 граждан уже выздоровели и выписаны.

Всего на 20 апреля в медорганизации края обратились 1365 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 202 ребенка. В стационарах остаются 583 пациента, из них 73 ребенка.

На карантине дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 9008 кубанцев.

В обсерваторах находятся 325 человек: 91 в Краснодаре, 199 в Сочи, 6 в станице Голубицкой, 4 в станице Кущевской, 25 человек в поселке Кабардинка. Их состояние в норме.

Роспотребнадзором проведено 23274 лабораторных исследования, лабораториями Минздрава – 26677 исследований, включая 1499 за последние сутки.

В Динском районе 20 апреля под наблюдением медицинских работников находится 151 человек. Приняты под медицинское наблюдение 11 человек. Это лица, прибывшие из других регионов, и жители нашего района, контактировавшие с заразившимися.

Всего на сегодня подтвержденных случаев инфицирования по району два. По сообщениям оперативного штаба, за прошедшие сутки в Динском районе выявлен еще один заболевший.

“По нашим уточненным данным, этот гражданин на территории Динского района зарегистрирован, но не проживает. При выезде на дом медицинских работников выяснилось: по указанному адресу такой человек отсутствует, обследование проводилось по направлению из другого муниципального образования края с указанием места регистрации в Динском районе”, – сообщили в Динской ЦРБ.

В инфекционном госпитале на сегодня 8 жителей нашего района. У двух из них коронавирусная инфекция подтверждена, у одного госпитализированного – подозрение на инфицирование, 5 человек – это контактировавшие с больными короновирусом, имеющие симптомы респираторной инфекции, но без лабораторного подтверждения заражения. Заболевшие проходят лечение, остальные – обследование по установленной схеме.