Коронавирус в цифрах на 2 июня. Данные по району, краю и стране

На 2 июня в Динском районе:

Всего заболевших – 48.

Выздоровели – 31.

Скончались – 1.

Под наблюдением – 124.

В Краснодарском крае на 2 июня:

Всего заболевших – 3987 (79 за последние сутки в 23 муниципалитетах).

Выздоровевших – 2842 (94 за последние сутки).

Скончавшихся – 36 (3 за последние сутки).

Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства – 12 392.

В обсерваторах – 3033.

В России 2 июня:

Заболели – 423 741 (8863 за сутки в 84 регионах).

Выздоровели – 186 985 (11108 за сутки).

Скончались – 5037 человек (182 за сутки).



