Коронавирус. Еженедельная сводка от Динской ЦРБ

На прошлой неделе (26 октября – 1 ноября) у 62 человек был подтвержден коронавирус.

За весь период пандемии зарегистрировано 905 случаев, 452 человека в данный момент проходят лечение, 430 выздоровели, 23 умерли от осложнений коронавирусной инфекции и обострения хронических заболеваний.

Как сообщает Динская ЦРБ, выросла потребность в увеличении количества проведения лабораторных исследований для выявления коронавируса, поэтому лаборатории Минздрава переведены в круглосуточный режим работы.

По всем вопросам, связанным с диагностикой и лечением COVID-19, можно обратиться на горячую линию по коронавирусу Динской ЦРБ по телефону 8 (988) 359-31-49.