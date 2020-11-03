Коронавирус. Еженедельная сводка от Динской ЦРБ
На прошлой неделе (26 октября – 1 ноября) у 62 человек был подтвержден коронавирус.
За весь период пандемии зарегистрировано 905 случаев, 452 человека в данный момент проходят лечение, 430 выздоровели, 23 умерли от осложнений коронавирусной инфекции и обострения хронических заболеваний.
Как сообщает Динская ЦРБ, выросла потребность в увеличении количества проведения лабораторных исследований для выявления коронавируса, поэтому лаборатории Минздрава переведены в круглосуточный режим работы.
По всем вопросам, связанным с диагностикой и лечением COVID-19, можно обратиться на горячую линию по коронавирусу Динской ЦРБ по телефону 8 (988) 359-31-49.
Комментарии
Хотелось бы понять принцип контроля за ношением масок, на рынок не зайдёшь без маски там контроль,но так же улица Пролетарская вечером после 8 часов район площади- место сбора отдыхающей молодежи,ни одного человека в маске не наблюдается. Вопрос, у нас что с вечера коронавирус не распространяется? Если родители этих молодых людей ходят везде в масках,а молодёжь вечерами тусуется без масок они что, придя домой не могут заразить родных? Получается какой то абсурд,т.к. либо контролировать все места общественного сбора либо не контролировать вовсе.