Коронавирусная инфекция 21 мая. Какие показатели в стране, крае и районе?

Динской район

Под наблюдением медиков – 144 человека.

Взято на контроль за последние сутки – 10 человек.

Выздоровело большинство – 17 человек.

Лечатся сейчас – 16 человек. 14 из них – в Красноармейском инфекционном госпитале, 2 – в краевой инфекционной больнице.

Краснодарский край

Выявлено инфицированных случаев за сутки – 91. Выписано 104 пациента.

Заболевшие: 55 женщин и 36 мужчин.

Выписаны – 179.

Всего заболевших – 2974, из которых 1644 выздоровели.

Краснодар — 43;

Сочи — 11;

по 6 в Кавказском и Апшеронском районах;

5 — в Белореченском районе;

4 — в Гулькевичском;

по 2 — в Славянске-на-Кубани, а также Крымском, Мостовском и Тихорецком районах;

по 1 — в Красноармейском, Успенском, Каневском, Выселковском, Северском и Курганинском районах, Анапе и Армавире.

Россия

Зараженных – 317 554 ( за сутки +8849 в 84 регионах).

Скончались – 3099 (за сутки +127).

Выздоровели 92 681 (за сутки +7289).