Коронавирусная инфекция 23 мая. Показатели в стране, крае и районе

В стране за сутки зафиксировано 9 434 новых случаев заражения коронавирусом, 139 человек умерло, 8 111 - выздоровело.

В Краснодарском крае зафиксировано 89 новых случаев коронавируса. Возраст пациентов от одного года до 93 лет. Среди заболевших 42 мужчины и 47 женщин. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3155 человек, из них 181 ребенок. 1859 пациентов выздоровели, в том числе 95 – за последние сутки. 27 человек умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 38 пациентов.

В Динском районе, сегодня подтвержден 37-й случай инфицирования. Находясь на карантине, житель одного из сельских поселений почувствовал себя плохо и был госпитализирован в краевое медицинское учреждение. COVID-19 подтвердился. Заражение произошло по месту работы больного в Краснодаре. Ещё один пациент выписан из госпиталя с выздоровлением. На сегодня выздоровевших уже 20. Продолжают лечение 16 человек.