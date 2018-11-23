Костя из Васюринской стал юным арбитром матча Лиги Европы

Косте Куреско недавно исполнилось 12 лет. Но он уже очень серьезный юноша с вполне определенной целью в жизни — стать футболистом.

И один важный шаг на пути к своей мечте он уже сделал. 4 октября на матче открытия Лиги Европы УЕФА Костя стал юным арбитром — выносил на поле мяч. Право на эту почетную миссию он выиграл в конкурсе среди массы других мальчишек, грезящих футболом.

- Мы узнали, что объявлен конкурс и отправили на него все, что требовалось: фотографии, видео, рассказ о том, как давно ребенок увлекается футболом, - рассказывает мама юного дарования Юлия. - Но когда нам позвонили и рассказали, что Костя выиграл этот конкурс, мы не поверили. Такого ведь не бывает!

Но оказалось, что бывает. В Васюринскую приехали журналисты из Москвы — целая делегация. Весь день снимали ролик о Косте, подарили ему классный настольный футбол. А потом был день Х.

Рассказ Кости о главном событии в его жизни по-мальчишески скуп:

- Я переоделся. Мне рассказали, что нужно делать, и я все сделал. Вынес мяч, а потом мы смотрели матч на трибунах. Играли испанская Севилья и Краснодар. Наши выиграли со счетом 2:1!

Футбол в жизни Кости занимает главное место. С раннего детства они с мамой ездили на матчи, болели за «Кубань», а потом уже за «Краснодар». Как-то были на матче «Кубань» - «ЦСКА», в воротах стоял кумир — Игорь Акинфеев. Когда футболисты уходили с поля, Юля с сыном прорвались к Акинфееву, чтобы взять автограф, да только оказалось, что ничего с собой для подписи не было. В итоге Игорь расписался мальчику на руке. На следующий день в школе Костя был главным героем. Но слава длилась недолго - руки все равно пришлось мыть. Зато память о том событии осталась навсегда.

Сейчас он тренируется в краевой столице, в детской команде «Краснодара». А этим летом вместе с мамой поедет в Испанию на просмотр в футбольную школу Корнелия в Барселоне. Если его таланты оценят, мальчик останется играть в Испании.

- Это моя мечта! Мне очень нравится футбол, и когда-нибудь я стану знаменитым игроком!

Но чтобы этого достичь, одного умения забивать голы мало. Нужно еще и на английском разговаривать! Чем сейчас Костя и занимается — учит.

Главный помощник и болельщик будущего Роналду — мама Юля. Папа футболом не увлекается, а вот дедушка — болельщик со стажем! В целом же - обычная семья, но для ребенка они делают все, что только можно.







