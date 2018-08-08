Кот из Динской повторяет историю Хатико

Сегодня, 8 августа, отмечается международный день кошек. И как раз к этому празднику случилась в Динской добрая и немного грустная история.

На днях жители подъезда № 4 многоквартирного дома по ул. Красной увидели нового жильца — черного котейку в красивом ошейнике. Огромными глазами, какими кот в сапогах смотрел на Шрека в известном мультике, котофей смотрел на людей. Те сразу поняли, что усатый товарищ потерялся и не понимает, где он и что с ним происходит. Покормили, напоили. Написали в «РВС» - помогите найти хозяина.

Мы опубликовали фото котика в сториз в инстаграме. И тут же получили ответ от жильцов подъезда № 3 этого же дома. Оказывается, пару дней он жил у них на лестничных площадках. Почти у каждой двери стоят миски с едой и водой, котейка иногда даже в гости в квартиры заходит.

Но жить не остается. Ждет хозяина.

Может быть, кто-то узнает в этом черном красавце своего питомца и приедет за ним? И котейка наконец-то вернется домой. Праздники ведь принято отмечать среди родных.







