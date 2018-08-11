Красивый звездопад можно увидеть уже сегодня

Метеорный поток ожидается ночь с 12 на 13 августа, а затмение - 11 августа.

Календарь астрономических событий августа опубликован на сайте московского планетария. Согласно их расписанию, пик метеорного потока Персеиды (который в нынешнем году наблюдается с 27 июля по 20-21 августа), придется на период с 12 по 13 августа.

Как уже писала «РВС», последний месяц лета преподнесет жителям Кубани приятный подарок – они смогут полюбоваться метеорным потоком Персеиды.

Наблюдения Персеид в 2018 году, при наличии ясной безоблачной погоды, благоприятны. Луна 11 августа 2018 года прошла фазу новолуния и никак не помешает наблюдениям метеоров.