Красная икра к Новому году подешевела в два раза. Налетай!

Отличные новогодние новости: в России в два раза рухнули цены на красную икру. Сначала сдался оптовый рынок. За ним подтянулась и розница.

В Росрыболовстве данный факт объяснили просто: рекордный улов лососевых. «Мы за всю историю наблюдений поймали рекордные 675 тысяч тонн», - сообщил представитель ведомства.

В итоге каждый из нас может рассчитывать на то, что отдаст за килограмм деликатеса 3000-3500 рублей, тогда как при подготовке к Новому году в 2017-м отдавали по 5500-6000 рублей.

Журналисты «РВС» провели мониторинг цен по Динскому району. Красная икра на развес обойдется примерно в 1300 рублей за полкилограмма. Есть и по 1400-1600 за полкило — покрупнее и на вид более качественная. Есть магазины, которые предлагают икру горбуши по 2900 рублей за килограмм, кижуча — по 3600 рублей, кеты — 3200 рублей.

Икра в баночках в магазинах вам обойдется по 400-600 рублей за 90-140 граммов, но можно и найти по 270-300 рублей.







Теперь главный вопрос: как выбрать качественную икру?

Об этом рассказал исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин:

«Если вы берете икру на развес, то в первую очередь обратите внимание на ее внешние показатели: ровное, неслипшееся зерно, икринки должны легко отделяться друг от друга, а снизу не должно быть слоя жидкости из уже вытекшей икры.

Жестяная банка, с одной стороны, удлиняет срок хранения, но она непрозрачная и закрытая. Увидеть и попробовать содержимое невозможно. Единственный способ — это смотреть дату изготовления и место производства. Желательно, чтобы икра была произведена на Дальнем Востоке — это гарантия того, что сырье качественное и свежее. Если же на банке указана Центральная Россия, Подмосковье, то тут не угадаешь. Икра может оказаться как плохого качества, так и хорошего.

Икра в пластиковых емкостях должна быть из ровного, сухого зерна. Если есть возможность, банку лучше открыть и понюхать содержимое. В том случае, если запах настораживает и, например, в нем присутствуют нотки гнили или сероводорода, такой продукт лучше не брать».