Красная в Динской. Все ли так хорошо, как утверждает

Ранее «РВС» писала о возмущениях динчан, связанных с качеством ремонта на Красной.

Тогда мы сделали подборку, чем именно недовольны местные жители.

Параллельно с этим передали все жалобы в «Краснодаравтодор», так как данная организация отвечает за выполнение строительно-монтажных работ на центральной улице. Попросили провести проверку.

На каждое обращение дан комментарий.

Первое, что отметили в учреждении: работы на объекте выполняются в соответствии с утвержденной Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края проектной документацией. Сотрудниками филиала «Краснодаравтодор» осуществляется технический надзор и контроль за выполнением работ.

Жалобы и ответы

Ливневки и люки

Жители заметили, что люки, установленные в асфальте, находятся выше его уровня, а ливневок и вовсе нет. В случае дождя вода с дороги никак не будет стекать, а машинам опасно ездить при таких люках. Тогда в администрации Динского сельского поселения ответили, что окончательный вариант еще не готов.

Недалеко от перекрестка Калинина/Красная есть и люк, и ливневка. По словам динчанина, на глаз, они находятся на одном уровне.

Асфальт на той стороне тогда до конца не доделали. И люк, и ливневка находились выше его уровня. Если выложат свежий слой покрытия чуть выше, вода будет стекать в ливневку, но при этом в том месте, где люк, образуется яма. Опять же опасность для автомобилей.

Если заасфальтировать дорогу на одном уровне с высотой люка и дождевой канализацией, тогда вода не будет в нее уходить.

Ответ «Краснодаравтодора»

На данный момент работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия завершены. Требуемое водоотведение обеспечено.

Уровень асфальта

Высота асфальта, как сообщили в администрации Динской, должна быть по итогу 11 см. Читатели прислали фото с описанием: «Максимум 5 см, и то не везде».

Ответ «Краснодаравтодора»

Проектной документацией предусмотрено устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 7 см, а также устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15, толщиной 4 см. Работы по устройству слоев покрытия проезжей части выполнены в соответствии с проектом.

Неровности

Около остановки общественного транспорта у бывшего медучилища (пересечение Красной и Школьной) асфальт не на одном уровне. Есть углубление. В случае дождя там будет стоять вода. Ливневок при этом рядом нет.

Ответ «Краснодаравтодора»

Параметры слоя покрытия проезжей части из асфальтобетонной смеси (толщина, ширина, ровность и т. д.) постоянно контролируются сотрудниками Краснодарского филиала ГКУ КК «Краснодаравтодор» в процессе работ, а также после их завершения. Все параметры выполненных конструктивных элементов на объекте соответствует требованиям проектной и нормативной документации.

Включенные двигатели техники вне работы

Машины, которые пока не задействованы в ремонте, стоят с включенными моторами. По словам обратившихся, «наверное, вырабатывают казенное топливо, копоть при этом стоит неимоверная».

Ответ «Краснодаравтодора»

Технологический процесс по устройству слоев асфальтобетонного покрытия предусматривает непрерывную работу двигателя специальной техники с целью поддержания необходимой для укладки температуры асфальтобетонной смеси, что влечет за собой работу техники даже во время видимого простоя.

Неподготовленный пешеходный переход и проходы

Переход упирается прямо в клумбу. Этот кусочек не заложили плиткой.

После публикации, примерно через месяц, плитку уложили.

Проход к 4 школе тоже не вызвал восторга у динчан.

Ответ «Краснодаравтодора»

Устройство тротуара на подходе к школе № 4 не предусмотрено рабочей документацией, так как данная территория находится в собственности станицы Динской. Работы по нанесению дорожной разметки проезжей части, в том числе и на пешеходных переходах, будут завершены до 31 июля.

Отсутствие знаков дорожных работ

Идет ремонт Красной, а водители едут прямо по свежеуложенному асфальту. Дорожники их разворачивают обратно. План перекрытия Красной тогда «РВС» предоставить не могли.

Ответ «Краснодаравтодора»

Временные дорожные знаки и другие технические средства организации движения на объекте устанавливаются в соответствии с утвержденными схемами ограждения мест производства работ.

Что мы видим на самом деле?

Судя по ответам ведомства, все работы контролируются и выполняются правильно. Но напомним, после этих проблем «РВС» уже не раз писала и о других. Например, о парковке около универсама.

Итог – некачественный результат, который пришлось переделывать.

А после дождя в редакцию «РВС» регулярно поступает масса жалоб на лужи. Вода до ливневок не доходит, зато скапливается в углублениях.

Далеко ходить не надо. Сегодня, 21 июля, в Динской ливень. Вот что мы видим, проезжая по центральной улице (см. видео). Красная ремонтируется, а проблемы остаются те же.