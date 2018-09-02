Краснодар признан самым жарким городом лета 2018-го года

Краснодар признан самым жарким городом лета 2018-го года

Краснодар признан самым жарким городом лета 2018-го года

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9 часов назад Аномальная жара на КубаниДинскаяДинской районКраснодарПобит рекорда жары на КубаниПогода на КубаниСамый жаркий город России

Краснодар, расположенный   в  паре десятков километров от Динской,  признан самым жарким городом России по итогам лета 2018-го года.

Проанализирована средняя дневная температура в 50 городах от Смоленска до Владивостока за три летних месяца. В итоге лидерскую позицию уверенно заняла столица Кубани с показателем 31,6 градусов.  На втором месте – Астрахань (30,8), на третьем – Ростов-на-Дону (30,6). В числе самых жарких оказались и другие наши соседи – Волгоград и Ставрополь (по 28,8 градусов) и субтропический  Сочи (27,3).

А холоднее всего этим летом было жителям Владивостока и Перми (19,4 градуса).  А также Ижевска (20,2), Екатеринбурга (20,3) , Тюмени (20,9) и Челябинска (21,4).

Напомним, этим летом  жара  на Кубани била рекорды. Так, 10 июля  температура воздуха  в краевой столице  поднялась до отметки 38 градусов. И это – в тени!  Тем самым  был побит  рекорд 71-летней давности.  Это вызвало природные катаклизмы в виде сильнейшего града и массовые перебои в подаче электричества

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