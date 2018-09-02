Краснодар признан самым жарким городом лета 2018-го года

Краснодар, расположенный в паре десятков километров от Динской, признан самым жарким городом России по итогам лета 2018-го года.

Проанализирована средняя дневная температура в 50 городах от Смоленска до Владивостока за три летних месяца. В итоге лидерскую позицию уверенно заняла столица Кубани с показателем 31,6 градусов. На втором месте – Астрахань (30,8), на третьем – Ростов-на-Дону (30,6). В числе самых жарких оказались и другие наши соседи – Волгоград и Ставрополь (по 28,8 градусов) и субтропический Сочи (27,3).

А холоднее всего этим летом было жителям Владивостока и Перми (19,4 градуса). А также Ижевска (20,2), Екатеринбурга (20,3) , Тюмени (20,9) и Челябинска (21,4).

Напомним, этим летом жара на Кубани била рекорды. Так, 10 июля температура воздуха в краевой столице поднялась до отметки 38 градусов. И это – в тени! Тем самым был побит рекорд 71-летней давности. Это вызвало природные катаклизмы в виде сильнейшего града и массовые перебои в подаче электричества