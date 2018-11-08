Краснодарский край стал одним из самых протестных в России

Кубань вошла в топ-10 регионов России с самым большим числом протестных акций с начала 2018 года.

Рейтинг составлен Центром экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Первое место заняла Москва и Московская область. Серебро получил Санкт-Петербург.

А пот бронза досталась Ростовской области.

Краснодарский край стал четвертым.

Наш регион с большим отрывом обошел Саратовскую, Оренбургскую и Челябинскую области.

В конце десятки регионов с высокой протестной активностью Свердловская и Волгоградская области.

Составители рейтинга отмечают, что большая часть протестных акций в этих регионах связана с реформами в пенсионной системе Российской Федерации.