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Краснодарский край стал одним из самых протестных в России
Кубань вошла в топ-10 регионов России с самым большим числом протестных акций с начала 2018 года.
Рейтинг составлен Центром экономических и политических реформ (ЦЭПР).
Первое место заняла Москва и Московская область. Серебро получил Санкт-Петербург.
А пот бронза досталась Ростовской области.
Краснодарский край стал четвертым.
Наш регион с большим отрывом обошел Саратовскую, Оренбургскую и Челябинскую области.
В конце десятки регионов с высокой протестной активностью Свердловская и Волгоградская области.
Составители рейтинга отмечают, что большая часть протестных акций в этих регионах связана с реформами в пенсионной системе Российской Федерации.
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