Кубань вышла в топ лидеров по экономическим преступлениям

Кубань вышла в топ лидеров по экономическим преступлениям

Кубань вышла в топ лидеров по экономическим преступлениям

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5 часов назад ВзяткаГазета РВСДинскаяДинской районКоррупцияКраснодарКраснодарский крайКубаньНовости Динского района

По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, с января по декабрь прошлого года в крае совершили 73,5 тыс. преступлений. С таким показателем Кубань заняла третье место в России. Лидирующие позиции заняли Москва и Московская область.

За год в регионе выявили больше 3,5 тыс. экономических преступлений. Их число снизилось на 5,7 % по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году на Кубани зафиксировали:

  • 2,5 тыс. преступлений особой тяжести;

  • 86 преступлений о злоупотреблении должностными полномочиями;

  • 131 преступление о получении взятки;

  • 85 преступлений о даче взятки.

Максимальный размер взятки достиг 9 млн рублей. Ее получила замначальника филиала Азово-Черноморского федерального учреждения Главрыбвод при приемке работ по госконтракту.

Из-за коррупционных действий в прошлом году в крае сняли с постов 30 чиновников. Ущерб от коррупции составил 25 млн рублей.

Комментарии

эксперт
эксперт 28 минут назад

Рыба гниет с головы, вот вам и показатели работы губернатора и его команды. Так же очень хорошо отзываются в данном вопросе о нашей Кубанской судебной системе, если ее можно назвать судебной.

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