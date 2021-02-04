Кубань вышла в топ лидеров по экономическим преступлениям
По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, с января по декабрь прошлого года в крае совершили 73,5 тыс. преступлений. С таким показателем Кубань заняла третье место в России. Лидирующие позиции заняли Москва и Московская область.
За год в регионе выявили больше 3,5 тыс. экономических преступлений. Их число снизилось на 5,7 % по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году на Кубани зафиксировали:
2,5 тыс. преступлений особой тяжести;
86 преступлений о злоупотреблении должностными полномочиями;
131 преступление о получении взятки;
85 преступлений о даче взятки.
Максимальный размер взятки достиг 9 млн рублей. Ее получила замначальника филиала Азово-Черноморского федерального учреждения Главрыбвод при приемке работ по госконтракту.
Из-за коррупционных действий в прошлом году в крае сняли с постов 30 чиновников. Ущерб от коррупции составил 25 млн рублей.
Комментарии
Рыба гниет с головы, вот вам и показатели работы губернатора и его команды. Так же очень хорошо отзываются в данном вопросе о нашей Кубанской судебной системе, если ее можно назвать судебной.