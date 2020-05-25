Краснодарские электрические сети информируют!

На территории Динского района стартует масштабный проект по установке многотарифных, так называемых, «умных» счетчиков.

До конца 2020 года планируется установить 10 тысяч новых приборов учета.

Для потребителей «Россети Кубань» установка абсолютно бесплатна.

Чтобы обеспечить безопасное производство работ, Динской РЭС будет вынужден временно ограничивать электроснабжение потребителей.

Учитывая большой объем реализуемых мероприятий по ремонтной и инвестиционной программам, специалисты при составлении графиков максимально синхронизируют виды работ, чтобы максимально эффективно использовать время и сократить количество вынужденных ограничений электроснабжения.

Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием. Реализация запланированных мероприятий позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения.

Подробности (графики установки, время ограничения электроснабжения, а также вся актуальная информация об «умных» счетчиках) в местных СМИ и социальных сетях (Инстаграмм, ВК, Одноклассники) с #Краснодарскиеэлектросети.

Для информирования населения работает круглосуточная горячая линия 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

По вопросам эксплуатации умных счетчиков просьба обращаться по телефону в ст. Динской 6-23-41.

«Умные» счетчики – это защита интересов добросовестных потребителей и экономия в оплате за электроэнергию.

ПРЕИМУЩЕСТВА «умных» счетчиков: