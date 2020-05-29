Краснодарские электросети оказывают комплекс услуг по электроснабжению

Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» оказывают целый комплекс дополнительных платных услуг в области электроснабжения.

В перечень дополнительных платных услуг вошли техническое обслуживание электрических установок сторонних организаций и частных лиц, транспортные услуги, аренда зданий и помещений, работы по испытаниям и измерениям электрооборудования и кабельных линий, технический надзор за строительством энергообъектов заказчика, услуги по технологическому присоединению «под ключ», в области организации учета электрической энергии, ремонтно – эксплуатационного обслуживания электроустановок и др.

Подробнее о дополнительных услугах, их видах и стоимости можно узнать в тематическом разделе «Потребителям» официального сайта Компании http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/

С принятием карантинных мер на территории Кубани и Республики Адыгея все клиентские офисы Краснодарских электрических сетей работают дистанционно и продолжают принимать обращения в онлайн - формате.

Если у Вас есть предложения по расширению перечня услуг, Вы можете их направить на электронный адрес mail_kes@krasnodarseti.ru. По оказанию дополнительных услуг потребители Краснодарских электросетей могут также обратиться по телефону 8(988)243-08-83.

Дополнительные платные услуги, оказываемые филиалом, не входят в состав деятельности, тарифы на которую устанавливаются соответствующими государственными органами.

Цены на платные услуги сформированы на основании калькуляций, рассчитанных с учетом региональной и производственной специфики компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»).

Подать заявку на оказание дополнительных услуг после снятия карантинных мер, а также задать любой вопрос и получить консультацию у специалистов Вы можете в пунктах приёма обращений по месту жительства: