Красносельцы пожаловались на плохой напор воды и отключения

Недавно в редакцию «РВС» обратились сразу несколько человек с одной и той же жалобой — в Красносельском крайне плохой напор воды. У некоторых жителей Красносельского также несколько раз за неделю отключают горячую воду, что доставляет большие неудобства.

«РВС» обратилась в «Пластуновское ЖКХ», в ведомстве которого находится Красносельское сельское поселение. В ЖКХ ответили, что некоторые проблемы с напором воды могли возникать в самом начале месяца, когда проводились технические работы и ремонт. Сейчас же всё в порядке, и в последнее время в ЖКХ никаких обращений с жалобами не поступало. Как отметил главный инженер, в случае каких-либо трудностей, необходимо обращаться в ЖКХ по номеру 8(86162)37406