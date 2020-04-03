Краевая администрация дала ответы на главные вопросы по поездкам
“Публикуем ответы на вопросы, связанные с действием режима передвижения по спецпропускам для граждан по территории городов и районов Краснодарского края”, - так написали чиновники в своей странице в "Телеграме".
Как выехать на личном авто по экстренной ситуации к родственнику, если нет пропуска?
Разовый выезд на личном авто по экстренным вопросам (к больному родственнику) можно совершить на личном авто без спецпропуска. Нужно быть готовым предъявить проверяющим на постах подтверждающие сведения о человеке, к которому вы едете: копию (фотографию на телефоне) паспорта или свидетельства о рождении (если вы едете к ребенку) родственника, его пенсионного удостоверения, справки об инвалидности. Для всех выездов регулярного характера нужны спецпропуска, как на машину, так и на водителя: их можно оформить в администрации муниципалитета по месту жительства. Необходимо также помнить, что в каждой конкретной ситуации решение о разрешении передвижения во время карантина будет принимать сотрудник полиции, который осуществляет проверку вашего личного авто.
Куда обратиться, если нужна помощь волонтеров для покупки продуктов, предметов первой необходимости и лекарств?
В крае действует единый волонтерский центр для помощи гражданам, которые в условиях введенного карантинного режима не могут самостоятельно совершать покупки в магазинах, аптеках, а также нуждаются в другой экстренной помощи в связи маломобильностью по состоянию здоровья. Волонтерский центр принимает звонки от жителей края ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефонам: 8(918)431-02-78 и 8(918)431-04-37.
Комментарии
Посмотрите что делается с выдачей пропусков с/х,все толпятся,пропусков нет,сейчас все кто пропуска получают несут угрозу заразить все предприятие и встанет все с/ х, это что карантин???? Как работать сельхозпредприятиям,как сеять? Там не 1 и 2человека на предприятии заняты...почему нельзя рассылать пропуска по электронке,все как всегда хаос,бардак и непонимание...не посеют,не соберут урожай и что дальше?.............
Т.е. если мне нужно на работу в поле, где кроме трактора я никого не увижу или отвезти родне мешок картошки, надо поехать пообщаться с администрацией (без гарантии что они здоровы), пообщаться с полицейскими минимум 2 раза (тоже нет гарантии их здоровья). Или 76 летнюю маму заставлять изучить вацап чтоб прислать паспорт??? Чтоб ей корвалол привезти!
И как наличие пропуска мешает распространению заразы?
Кто проверяет отсутствие заразы у волонтеров, полиции, госслужащих?
Если волонтер заразит - кто отвечает? Кто его проверил - фамилия? Где инструкции по дезинфекции доставляемого?? Кто проверил, что волонтеры, полицейские и т.д. умеют пользоваться защитными средствами? Прокуратура -ау??
Полицейский за день контактирует с сотней водителей - заразит кого - кто отвечает? (водитель с болезнью дал ему в руки документы - далее через его перчатки зараза пойдет к остальным...).
Отстаньте от людей со своими тюремными подходами. Вахтёры, блин!!! Все и так ограничились.