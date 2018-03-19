Краевой центр единоборств открывают в Динской на месте бывшего кафе (видео)

"Краевой центр спортивных единоборств" открывают сегодня, 19 марта 2018 года, в станице Динской. Торжественное мероприятие проходит прямо в эти минуты. После пройдут показательные соревнования по тайскому боксу, греко-римской борьбе, кейтао, ветвадао. На месте работает корреспондент "РВС".

Представители местных и краевой администрации, депутаты, руководители казачества, юные чемпионы разных видов спорта и ветераны спорта собрались на мероприятии. В приветственном слове губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что аналогичный центр в следующем году откроют в Новотитаровской. А атаман Кубанского казачьего войска, замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда отметил, что это исторический пример, когда ресторан переоборудуют под спортивное учреждение, а не наоборот.

В Центре общей площадью более 1000 квадратных метров расположились: основной зал для спортивной борьбы, тренировочных занятий и соревнований (518 кв.м.), зал для рукопашного боя, классического и тайского бокса (110 кв.м.), зал для отработки ударной техники (75 кв.м.), тренажерный зал (104 кв.м.). Кроме того, в здании имеется 4 раздевалки, 2 тренерские комнаты, медицинский кабинет, методический кабинет, буфет, душевые, санузлы.



Напомним, что Центр единоборств разместился в здании бывшего кафе с райским названием "Парадиз", расположенном в двух шагах от стадиона в станице Динской. Еще в конце декабря там гремели корпоративы, а сейчас раздаются боевые кличи юных спортсменов.



Еще осенью "РВС" писала, что депутаты районного Совета поддержали идею заключения договора мены земельных участков между муниципальным образованием Динской район и владельцами питейно-увеселительного заведения. Было решено, что в здании рядом со стадионом разместится масштабный спортивный комплекс с уклоном на занятия боевыми искусствами. Здание прошло экспертизу, организацию которой поручили администрации района. Известно, что заключению договора мены предшествовали долгие судебные разбирательства между районным властями и предпринимателями, владевшими "Парадизом".

Сделанная на данный момент реконструкция не окончательная. Планируется еще оборудование парковки, теннисного корта.

Выступление губернатора содержало в себе и довольно резкое высказывание в адрес противников проекта переоборудования кафе (или ресторана, как его часто называют) в спортивный объект.