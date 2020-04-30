«Кредитные каникулы» – определение со звездочкой

Во время своего первого выступления по ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю для россиян. Для некоторых людей режим самоизоляции угрожает только нервными срывами в четырех стенах и конфликтами на бытовом уровне – все же мы не привыкли так много времени проводить с семьей. Однако других долгосрочные выходные поставили в весьма и весьма затруднительное положение. Связано это с безработицей и долгами по кредитам.

В нашей стране весьма обширно развита сеть быстрых микрозаймов. Некоторые конторы, например, весьма заманчиво предлагают первый займ без процентов, что является действительно спасительным явлением в жизни некоторых людей.

Житель Динской обратился в «РВС» с жалобой на одну из таких фирм по микрозаймам. В связи с тем, что из-за карантина он потерял свою работу, а долги никуда не делись, жизнь заставляет динчанина завязать потуже пояс. Аргумент про «кредитные каникулы» на фирму не действует. Коллекторы все так же названивают по ночам, как будто никакого бедственного положения в мире нет. Является ли это допустимым?

С юридической точки зрения это объяснить проблематично. Судебные приставы рассказали журналисту, что они берутся за должников только по постановлению суда – как и должно быть по закону. А вот что решит суд – дело другое. Наверняка все нюансы будут приняты к сведению, но статистика по таким делам показывает не лучшие цифры. Что касается самих контор микрозайма, то к ним тоже, по сути, претензий быть не может.

На форумах юрисконсультов люди интересуются, можно ли не платить по займам в данный период времени, на что юристы лаконично отвечают: «Вы можете не платить лишь в том случае, если убедите кредитную организацию в том, что пострадали от пандемии». В основном людям советуют писать заявления о предоставлении отсрочки в свои фирмы. Специализирующийся на комплексах микрозаймов сайт в свою очередь оповещает: «Оплата микрозаймов в период карантина остается обязанностью заемщика. Карантин не является причиной приостановки начисления процентов и поводом для просрочек. Исключением считается только ухудшение материального положения, которое нужно подтвердить документально». Последнее предложение отсылает нас к словам юристов. Кредитные каникулы могут улучшить положение только отсрочкой платежа по займу в случае, если ваш доход упал на 30 % – это второй совет от юристов. Объясняем: вы подаете заявление на отсрочку в мае. В этом случае МФО сравнивает ваш доход в апреле этого года и предыдущего. Если он снизился на 30 %, то фирма микрозаймов предоставит вам отсрочку, максимальный срок которой – 6 месяцев. В этот период МФО не будет начислять пени и штрафы по неуплате.

И еще один немаловажный пункт: у вас не должно быть просрочек по выплатам за последние 90 дней до написания заявления. Для получения отсрочки нужен следующий пакет документов: справка 2-НДФЛ за последний год, паспорт и документы об ухудшении финансового положения – например, приказ об увольнении по решению работодателя. Как подавать такие заявления – необходимо уточнять в своей фирме микрозайма.

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитные каникулы все же существуют. Но, как и любая другая экономическая опция, они имеют множество нюансов.