Крепкая рассада – залог хорошего урожая

Богатый урожай овощей со своего участка – это ли не счастье для огородника! Но порой новички в этом деле выращивают рассаду не совсем крепкую, а потом жалуются: почему же нет изобилия культур? Наш эксперт Михаил Прасол рассказал, что нужно учесть, чтобы урожай вас порадовал.

Уже в январе приступают к первым посевам на рассаду на Кубани, сеют перцы, томаты для теплицы, а в феврале приходит время для посева томатов для открытого грунта, перцев, баклажанов, сельдерея, различных цветов. Основной составляющей успеха здесь является правильный уход, заключающийся в обеспечении молодых растений всем необходимым (свет, тепло, вода).





Проращиваем семена

Чтобы получить хороший урожай, надо изначально выбрать хорошие гибриды или сорта и вырастить качественный посадочный материал. Семена перед посадкой необходимо обработать биостимулятором, чтобы взошли поскорее и были уже на стадии семядолей крепкими. Проращивайте семена при 22-25 градусах, выращивайте рассаду при 15-18 градусах. И самое главное, если ваши семена взошли и не скинули семечко, вы должны помочь. Необходимо взять шприц и буквально 3-5 раз капнуть на семечко, чтобы оно разбухло, и растение должно само сбросить семенную оболочку. Если не сбросит, помогите ему, только очень аккуратно.





Освещение

Для того чтобы получилась крепкая, мощная и здоровая рассада, нужно самим приложить некие усилия. Что же для этого нужно? В первую очередь – фитолампы. Если вы сеете в январе, феврале овощи или цветы на рассаду, без лампы не обойтись. Когда света недостаточно, рассада будет слабой и вытянутой. Идеальные условия для нее – 14-16 часов яркого света в день. Поэтому нужно использовать лампы подсветки. Прямые солнечные лучи могут навредить растениям. Не забывайте регулярно поворачивать контейнеры с рассадой для равномерного освещения. Выбирайте хорошую, мощную фитолампу, не менее 18 Вт, в идеале, конечно, еще больше, но здесь все зависит от финансовых возможностей.





Почва

Это еще один немаловажный фактор. На прилавках сейчас огромное количество производителей земли, нужно не ошибиться при покупке. Выбирайте грунт универсальный для рассады, чтобы он был влагоемкий, пышный, без какого-либо мусора.





Подкормка

Рассада в процессе роста требует питания, и вы должны обеспечить ей его.

На заметку: томатам очень нравится подкормка в виде йода (на 3 литра воды 1 капля йода), полейте под корень рассаду на стадии 5-6 настоящих листиков. Это будет отличная подкормка и в то же время очень хорошее профилактическое средство от грибковых заболеваний, в том числе от фитофтороза.

Помните: рассаду необходимо подкармливать каждые 14 дней.





Полив

При переливе рассады растения могут загнить, при недоливе – засохнуть. Необходимо найти золотую середину, поливать раз в 3-4 дня по необходимости, проверять на влажность почву и, если необходимо, делать полив.





Пикировка

Если вы изначально посеяли семена в общую емкость – ящик, контейнер, то придет время, когда будет необходимо рассадить каждое растение по отдельным стаканчикам. Если этого не сделать, рассаде будет мало места в ящике, она вырастет тонкая и не коренастая.





Закалка

Начинающие огородники спросят: что это за понятие? Это определенный период, когда рассада проходит адаптацию прямых солнечных лучей, колебания температур. То есть примерно за 2 недели до высадки рассады нужно подготовить рассаду к высадке: каждый день понемногу приучать ее к солнцу, ветру, дождю и скачкам температур.



