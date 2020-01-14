Крещение в Динском районе. Расписание служб и места купелей
В Динском районе определили места для купания на Крещение. С вечера 18 и весь день 19 января у жителей будет возможность окунуться в купелях:
Подворья монастыря «Всецарица» в Пластуновской;
Храма Андрея Первозванного в Новотитаровской;
На берегу реки в Красносельском.
Службы в храмах сельских поселений муниципалитета начнутся 18 января. Вот их время и место:
Станица Динская
Храм Святой Троицы (ул. Широкая, 55)
18 января в 7.30, в 22.30.
19 января в 8.00.
Поселок Агроном
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Парковая, 2)
18 января в 8.00, в 15.00.
19 января в 8.00.
Станица Васюринская
Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 101 А)
18 января в 8.00, в 16.00.
19 января в 8.00.
Село Красносельское
Храм св. Мученика Трифона Аламейского (ул. Крыжановского, 46)
19 января в 8.30.
Поселок Найдорф
Храм св. Николая Чудотворца (ул. Красная)
19 января в 8.00.
Станица Нововеличковская
Храм св. Архистратига Михаила (ул. Шевченко, 6)
18 января в 8.00.
19 января в 8.00.
Село Первореченское
Храм св. Преподобного Серафима Саровского (ул. Ленина, 98)
18 января в 15.00.
19 января в 8.30.
Станица Старомышастовская
Храм Вознесения Господня (ул. Красная, 119а)
18 января в 7.00.
19 января в 8.00.
Поселок Южный
Храм Преображения Господня (ул. Северная, 18)
18 января в 8.00, в 16.00.
19 января в 8.00.
Станица Пластуновская
Храм Вознесения Господня (ул. Красная, 107а)
18 января в 7.30.
19 января в 2.00.
Станица Новотитаровская
Храм св. Апостола Андрея Первозванного (ул. Советская, 60)
18 января в 7.30.
19 января в 2.30, 7.30.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 76)
18 января в 7.30.
19 января в 7.30.
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